 Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

"Estamos frente a un nuevo país que expresa demandas que la clase política no está atendiendo", dijo el dirigente taficeño y resaltó la unidad partidaria.

JAVIER NOGUERA. Ex intendente de Tafí Viejo y legislador oficialista.
Hace 36 Min

Javier Noguera es el tercer candidato a diputado nacional por el peronismo tucumano. El ex intendente de Tafí Viejo y actual legislador resaltó la unidad partidaria en el camino a las urnas para el 26 de octubre. "Mi sensación es de satisfacción, porque hemos logrado en el peronismo un nivel de diálogo y de comunión con respecto a los desafíos que tenemos por delante. Es un hecho muy relevante y creemos que va a garantizar el triunfo el 26 de octubre", remarcó.

El dirigente taficeño admitió que el camino por delante es empinado. "Estamos frente a un nuevo país que expresa demandas que la clase política no está atendiendo y me refiero al gobierno de Javier Milei que ha decepcionado a vastos sectores de su electorado", dijo. 

"El peronismo va a las urnas y queremos hacerlo con la mayor potencia posible y creo que eso se expresa en la lista y es la vocación que tenemos: unificar al perosnimo y también a quienes consideran que el peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei y para ponerle un freno a estas políticas de hambre, que están postergando no solo a los jubilados, discapacitados, las minorías más perseguidas por Milei, sino a las grandes mayorías populares y en esto me refiero a los trabajadores, a la gente de a pie, que hoy tiene enormes dificultades para ´parar la olla', en el día a dia, ni siquiera decimos para llegar a fin de mes", advirtió.

"Creo que este gobierno ha venido a concentrar la renta en los que más tienen, en un puñado de privilegiados a costa del sacrificio de las grandes mayorías", insistió. Mirá la entrevista completa en LG Play.

