Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

En un comunicado firmado por los concejales Álvaro Apud (Yerba Buena), Agustín Isa (Concepción), Juan Ángel García (Las Talitas) y los dirigentes Ramiro Beti y Alejandro Trapani, el PRO no ahorró críticas: “Cuando un candidato ya ocupa un cargo público y no piensa asumir el nuevo mandato, no solo engaña a la gente, sino que degrada la institución que dice representar. Tucumán no necesita actores en campaña, necesita representantes de verdad”.