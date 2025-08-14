 Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”
Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

La oposición advirtió que las candidaturas testimoniales son una “vieja trampa” que el oficialismo provincial repite para sostener el poder sin dar la cara ante el electorado.

Hace 2 Hs

El PRO Tucumán criticó con dureza contra la maniobra electoral del oficialismo provincial, que impulsa una candidatura testimonial del gobernador Osvaldo Jaldo. Para el espacio opositor, esta estrategia “es una falta de respeto a la democracia” y un claro intento de “burlar la voluntad popular”.

En un comunicado firmado por los concejales Álvaro Apud (Yerba Buena), Agustín Isa (Concepción), Juan Ángel García (Las Talitas) y los dirigentes Ramiro Beti y Alejandro Trapani, el PRO no ahorró críticas: “Cuando un candidato ya ocupa un cargo público y no piensa asumir el nuevo mandato, no solo engaña a la gente, sino que degrada la institución que dice representar. Tucumán no necesita actores en campaña, necesita representantes de verdad”.

“Un cargo público no es un premio para repartir ni una herramienta para negociar poder. Es un mandato que debe cumplirse de principio a fin, con compromiso real”, remarcaron.

El PRO exigió al oficialismo que informe de manera clara y pública quién ocupará efectivamente cada banca si Jaldo y otros funcionarios que integran la lista resultan “electos” pero deciden no asumir.

“El pueblo tiene derecho a saber a quién le está entregando su voto. Lo contrario es mentir en las urnas”, afirmaron.

En el cierre, los dirigentes llamaron a todas las fuerzas políticas a “honrar el espíritu democrático” y garantizar que cada candidato esté dispuesto a ejercer el cargo para el que se postula. “Tucumán no puede seguir siendo rehén de estrategias vacías que sólo sirven para sostener a los mismos de siempre”, concluyeron.

