El significado de no hacer contacto visual en una conversación: más allá de la inseguridad y el nerviosismo

En cualquier conversación, la dirección de la mirada revela mucho más de lo que parece sobre la comunicación no verbal. Uno de los comportamientos que más curiosidad genera en el análisis del lenguaje corporal es cuando una persona evita fijar los ojos en su interlocutor y desvía la vista hacia otro punto. La psicología estudia este fenómeno desde diversas perspectivas, ya que su significado no es único y puede variar considerablemente.