 “Una de las disciplinas que no va a poder ser reemplazada por la IA es la psicología”
Secciones
SociedadEducación

“Una de las disciplinas que no va a poder ser reemplazada por la IA es la psicología”

Silvia López de Martín, Nora Abate y María Paula Carreras analizan la actualidad de un quehacer profesional en constante cambio.

EN LA GACETA. Carreras, López de Martín y Abate son psicólogas y docentes de la Facultad. Están abocadas a la organización del Congreso.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un Congreso que invita a debatir temas candentes

Un Congreso que invita a debatir temas candentes

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
2

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
3

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
4

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal
6

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Más Noticias
Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

Conocé cuáles son las siete mejores piedras espirituales para atraer la abundancia

Conocé cuáles son las siete mejores piedras espirituales para atraer la abundancia

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

Cáscaras de mandarina y vinagre: el potente limpiador casero que desinfecta y ahuyenta insectos

Cáscaras de mandarina y vinagre: el potente limpiador casero que desinfecta y ahuyenta insectos

Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Comentarios