Nació el bebé más viejo del mundo: se trata de un embrión congelado desde 1994

Desafíos y debates de la criopreservación: cómo nació el bebe más viejo del mundo

El proceso de descongelar los embriones de Thaddeus fue complejo, ya que habían sido congelados con métodos antiguos y obsoletos de los años 90, los cuales conllevaban riesgos como la formación de cristales de hielo que podían dañar la estructura celular, a diferencia de la vitrificación ultrarrápida usada hoy. Muchas agencias no aceptan embriones almacenados por tanto tiempo debido a la creencia de que tienen menos probabilidades de sobrevivir a la descongelación y la transferencia. A pesar de estos desafíos técnicos, dos de los tres embriones respondieron al descongelamiento, y uno de ellos, el de Thaddeus, logró implantarse con éxito.