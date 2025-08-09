 Test de personalidad: cómo sos en tu grupo de amigos según tu hora de nacimiento
Secciones
SociedadEn las redes

Test de personalidad: cómo sos en tu grupo de amigos según tu hora de nacimiento

Las personas adquieren rasgos de los astros según el momento en que llegan al mundo.

Cada persona cumple un rol diferente en los grupos que integra.
Hace 4 Hs

Según la astrología, la posición de los cuerpos celestes en el momento en que nacemos determina gran parte de nuestra vida. Para conocer cuál es tu talento especial, este test de personalidad requiere tu hora de nacimiento.

Test de personalidad: el círculo que elijas revelará tu suerte en el amor

Test de personalidad: el círculo que elijas revelará tu suerte en el amor

No basta con saber el día en que llegamos al mundo, sino que el horario es fundamental para saber cuál es el regalo especial con el que traemos con nosotros. Es que la posición exacta de los astros será clave para comprender tanto nuestros comportamientos como nuestras formas de relacionarnos.

Test viral: qué rol cumplís según la hora a la que naciste

El protector (23.30 a 4.30)

Son personas destacadas por unir tanto a sus familias como a sus grupos de amigos. Tienen una calidez que lo vuelve únicos y son excelentes mediadores.

El alquimista (4.30 a 9.30)

Estas personas nacen en el momento de la tranquilidad cuando el sol empieza a aparecer. Por eso son excelentes consejeros cuando se trata de estabilidad económica o preservación de recursos.

El comunicador (9.30 a 14.30)

Sol en casa III. Estas personalidades son inquietas, curiosas y siempre quieren saber más. Pueden ser excelentes periodistas porque siempre buscan la verdad.

El trabajador responsable (14.30 a 19.30)

Estas personas son excelentes líderes, siempre son referentes en sus grupos tanto familiares como amistosos y laborales. Son excelentes ejemplos a seguir y capaces de guiar a grupos hacia los mejores resultados.

El terapeuta (19.30 a 23.30)

Estas personas nacen en el momento en que el sol empieza a caer, lo que los vuelve seres meditabundos que saben escuchar desde su silencio. Son buenos amigos y muchas veces no necesitan opinar para hacer saber lo que piensan.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Test de personalidad: elegí un camino y descubrí los secretos ocultos de tu alma

Test de personalidad: elegí un camino y descubrí los secretos ocultos de tu alma

Test de personalidad: elegí un símbolo y conocé cuál es tu debilidad secreta

Test de personalidad: elegí un símbolo y conocé cuál es tu debilidad secreta

Test de personalidad: elegí un círculo y descubrí cómo es tu suerte en el amor

Test de personalidad: elegí un círculo y descubrí cómo es tu suerte en el amor

Test viral: elegí una borra de la taza y descubrí cuál es el ajuste que necesitás hacer en tu vida

Test viral: elegí una borra de la taza y descubrí cuál es el ajuste que necesitás hacer en tu vida

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué te hace falta en este momento

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué te hace falta en este momento

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios