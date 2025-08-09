Test de personalidad: cómo sos en tu grupo de amigos según tu hora de nacimiento

Según la astrología, la posición de los cuerpos celestes en el momento en que nacemos determina gran parte de nuestra vida. Para conocer cuál es tu talento especial, este test de personalidad requiere tu hora de nacimiento.
No basta con saber el día en que llegamos al mundo, sino que el horario es fundamental para saber cuál es el regalo especial con el que traemos con nosotros. Es que la posición exacta de los astros será clave para comprender tanto nuestros comportamientos como nuestras formas de relacionarnos.
Test viral: qué rol cumplís según la hora a la que naciste
El protector (23.30 a 4.30)
Son personas destacadas por unir tanto a sus familias como a sus grupos de amigos. Tienen una calidez que lo vuelve únicos y son excelentes mediadores.
El alquimista (4.30 a 9.30)
Estas personas nacen en el momento de la tranquilidad cuando el sol empieza a aparecer. Por eso son excelentes consejeros cuando se trata de estabilidad económica o preservación de recursos.
El comunicador (9.30 a 14.30)
Sol en casa III. Estas personalidades son inquietas, curiosas y siempre quieren saber más. Pueden ser excelentes periodistas porque siempre buscan la verdad.
El trabajador responsable (14.30 a 19.30)
Estas personas son excelentes líderes, siempre son referentes en sus grupos tanto familiares como amistosos y laborales. Son excelentes ejemplos a seguir y capaces de guiar a grupos hacia los mejores resultados.
El terapeuta (19.30 a 23.30)
Estas personas nacen en el momento en que el sol empieza a caer, lo que los vuelve seres meditabundos que saben escuchar desde su silencio. Son buenos amigos y muchas veces no necesitan opinar para hacer saber lo que piensan.