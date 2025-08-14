 Carlos Right emociona en las redes cantándole a su hijo recién nacido
Carlos Right emociona en las redes cantándole a su hijo recién nacido

El ex concursante de ‘OT 2018’ interpreta “No importa la distancia” a su bebé Theo y sus seguidores le piden que vuelva a la música.

Hace 1 Hs

Carlos Right, quien saltó a la fama en 2018 como concursante de Operación Triunfo, ha conquistado nuevamente a sus seguidores, esta vez lejos de los escenarios. El cantante catalán, séptimo expulsado de su edición, publicó en Instagram un emotivo vídeo en el que aparece cantándole a su hijo recién nacido, Theo.

El artista, que lanzó los álbumes Atracción (2019) y Mi mundo (2022) antes de anunciar su retirada de la música profesional en 2023, se ha centrado desde entonces en la creación de contenido para redes sociales. En Instagram, donde reúne casi 200.000 seguidores, comparte su día a día y momentos personales.

Un momento familiar que enterneció a sus seguidores

El pasado 22 de julio, Carlos anunció que había sido padre junto a la influencer Claudia Torregrosa con un mensaje cargado de ilusión: “Empezamos nuestro mejor viaje, ya somos 3 en casa. Bienvenido, mi amor”.

Ahora, ha vuelto a emocionar al interpretar “No importa la distancia”, de la película Hércules, mientras sostenía a su hijo en brazos y estaba sentado en una silla de borreguito. En la publicación, añadió la frase “Mi pequeño Hércules” como pie de foto.

Peticiones para su regreso a la música

El vídeo, que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’, ha generado una oleada de comentarios pidiendo el regreso de Right a la música. Mensajes como “Desde Argentina, solo desearte un gran camino en esa paternidad y que siempre sea repleta de música”, “Qué bonito cantas, Carlos. Este momento, el día que tu hijo pueda verlo, será precioso para él” o “Me muero de amor, lo que daría por que volvieras a la música” se repiten en la publicación.

Compañero en su día de artistas como Alba Reche y Natalia Lacunza, Carlos Right ha demostrado que, aunque se haya alejado de la industria musical, sigue manteniendo intacta su conexión con la música y su capacidad de emocionar al público.

