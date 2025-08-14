Carlos Right emociona en las redes cantándole a su hijo recién nacido

Peticiones para su regreso a la música

El vídeo, que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’, ha generado una oleada de comentarios pidiendo el regreso de Right a la música. Mensajes como “Desde Argentina, solo desearte un gran camino en esa paternidad y que siempre sea repleta de música”, “Qué bonito cantas, Carlos. Este momento, el día que tu hijo pueda verlo, será precioso para él” o “Me muero de amor, lo que daría por que volvieras a la música” se repiten en la publicación.