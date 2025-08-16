 Vela de los 7 colores: descubre cuál es su significado, para qué sirve y cómo usarla
Vela de los 7 colores: descubre cuál es su significado, para qué sirve y cómo usarla

Cada uno de sus colores representa una vibración específica, relacionada con diferentes aspectos de la vida.

Hace 3 Hs

La vela de los 7 colores es una herramienta poderosa en el mundo espiritual y esotérico. Cada uno de sus colores representa una vibración específica, relacionada con diferentes aspectos de la vida: amor, salud, dinero, protección, equilibrio interior, espiritualidad y más. En esta guía te explicamos el significado de cada color, para qué sirve y cómo usarla para transformar tu energía.

¿Qué es la vela de los 7 colores?

También conocida como vela arcoíris o vela astral, esta vela está compuesta por siete franjas de colores distintos. Cada color está asociado a un chakra del cuerpo energético, lo que la convierte en un instrumento ideal para armonizar cuerpo, mente y espíritu.

Se utiliza en rituales de limpieza energética, desbloqueo de chakras, petición de deseos y manifestación de buena suerte, prosperidad o protección espiritual. Encenderla activa un canal energético que trabaja en múltiples niveles de tu vida.

Significado de cada color en la vela de 7 colores

Cada franja de la vela concentra una energía distinta:

Rojo: Energía vital, pasión, amor y fuerza física. Asociado al primer chakra (raíz), ayuda a enraizar y proteger.

Naranja: Creatividad, placer, entusiasmo y fertilidad. Relacionado con el segundo chakra (sacro), desbloquea emociones y fomenta la alegría.

Amarillo: Inteligencia, claridad mental, éxito y autoestima. Corresponde al tercer chakra (plexo solar).

Verde: Sanación, esperanza, equilibrio emocional y armonía. Ligado al cuarto chakra (corazón).

Azul: Tranquilidad, paz interior y comunicación clara. Actúa sobre el quinto chakra (garganta).

Violeta: Transformación, espiritualidad y transmutación de energías negativas. Conecta con el sexto (tercer ojo) y séptimo (corona) chakras.

Blanco: Pureza, protección y luz divina. Potencia cualquier intención y representa el equilibrio universal.

Para qué sirve la vela de los 7 colores

Esta vela multifacética puede emplearse en diversos rituales y prácticas espirituales:

Limpieza energética: Elimina cargas negativas del cuerpo, hogar o entorno.

Alineación de chakras: Armoniza cada centro energético mediante sus colores específicos.

Atracción de prosperidad y buena suerte: Favorece oportunidades, dinero y bienestar general.

Rituales de petición y manifestación: Eleva la vibración para atraer deseos específicos.

Protección espiritual: Crea un escudo de luz multicolor frente a malas energías o envidias.

Renovación emocional y mental: Equilibra emociones, aclara pensamientos y aumenta la energía vital.

Cómo usar la vela de los 7 colores

Para aprovechar al máximo su energía, sigue estos pasos:

Prepara tu espacio: Busca un lugar tranquilo, limpio y sin distracciones. Puedes usar incienso, cristales o música suave.

Limpia la vela: Pásale humo de incienso, salvia o un poco de agua con sal para purificarla.

Formula tu intención: Define qué deseas trabajar: amor, protección, sanación, limpieza. Escríbelo o recítalo en voz alta.

Enciéndela con conciencia: Utiliza cerillas de madera y visualiza cómo cada color activa su energía correspondiente.

Déjala consumir con seguridad: Lo ideal es que se consuma por completo. Si debes apagarla, usa un apagavelas.

Cierra con gratitud: Agradece al universo, a tus guías o a tu energía interior. Puedes guardar o quemar el papel de la intención.

Tips extra para potenciar su energía

Usa la vela en días especiales: luna llena, cambios de estación o inicios de ciclo.

Combínala con meditaciones guiadas para cada chakra, afirmaciones positivas o baños energéticos.

Evita moverla una vez encendida. Déjala en un altar o rincón de poder.

Si la vela se apaga sola, puede ser un mensaje de purificación o introspección.

