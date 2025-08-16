Vela de los 7 colores: descubre cuál es su significado, para qué sirve y cómo usarla

La vela de los 7 colores es una herramienta poderosa en el mundo espiritual y esotérico. Cada uno de sus colores representa una vibración específica, relacionada con diferentes aspectos de la vida: amor, salud, dinero, protección, equilibrio interior, espiritualidad y más. En esta guía te explicamos el significado de cada color, para qué sirve y cómo usarla para transformar tu energía.