¿Hay que guardar los huevos en la heladera? Qué dicen los expertos

El huevo es un producto esencial y extremadamente beneficioso para una dieta balanceada debido a su gran valor proteico. Repleto de vitaminas A, B6, B12, D, E y ácido fólico, este alimento está protagonizando un debate incógnito entre sus consumidores.
Las personas se dividen entre cómo se debe guardar un huevo. ¿Es bueno refrigerarlo o lo mejor es dejarlos fuera de la heladera a temperatura ambiente? La duda surge al observar la manera en que se almacena en los puntos de venta, verdulerías y supermercados. Para la fortuna de los consumidores, la Anmat respondió esta duda.
¿Qué dice la Anmat sobre cómo deben guardarse los huevos?
La ANMAT, o Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, es un organismo argentino encargado de controlar y fiscalizar productos relacionados con la salud, como medicamentos, alimentos y dispositivos médicos, asegurando su calidad, seguridad y eficacia. Respondió la duda sobre cómo almacenar los huevos.
Según el organismo, los huevos deben colocarse en un recipiente hermético y guardarse en la heladera, no a temperatura ambiente. Aunque las hueveras suelen venir en la puerta de la heladera, no es el mejor lugar, ya que los huevos son muy sensibles a las oscilaciones de temperatura que se producen en la puerta al abrirla. La mejor elección son los estantes del centro y al fondo para conservarlos bien. La parte media de la heladera es también un buen sitio para los yogures, leches, quesos y fiambres.
La Anmat tambien explica cómo guardar otros productos
El freezer nos permite almacenar comida perecedera en condiciones de seguridad durante mucho tiempo debido a que frena completamente el crecimiento de los microorganismos. Si bien no permite que un alimento nos dure de forma indefinida, va a prolongar mucho su vida útil:
-Pollo crudo: 9 a 12 meses
-Carne vacuna, cordero o cerdo: 6 a 12 meses
-Pescado crudo: 6 a 8 meses
-Mariscos: 3 a 6 meses
-Frutas y verduras crudas: 8 a 12 meses
Es mejor congelar inmediatamente las raciones que han sobrado de los alimentos recién preparados y no dejarlos varios días esperando en la heladera antes de hacerlo.