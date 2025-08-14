¿Hay que guardar los huevos en la heladera? Qué dicen los expertos

Según el organismo, los huevos deben colocarse en un recipiente hermético y guardarse en la heladera, no a temperatura ambiente. Aunque las hueveras suelen venir en la puerta de la heladera, no es el mejor lugar, ya que los huevos son muy sensibles a las oscilaciones de temperatura que se producen en la puerta al abrirla. La mejor elección son los estantes del centro y al fondo para conservarlos bien. La parte media de la heladera es también un buen sitio para los yogures, leches, quesos y fiambres.