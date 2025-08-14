Estos son los mejores alimentos para proteger tu cerebro después de los 40 y mantener la memoria

La doctora Naidoo, directora de psiquiatría nutricional y de estilo de vida en el Hospital General de Massachusetts, es una firme defensora de la relación intrínseca entre la dieta y la salud mental. Si bien la psiquiatra no establece un límite de edad específico como los 40 años para comenzar a consumir estos alimentos, sus investigaciones subrayan que una atención temprana y sostenida a nuestra alimentación es fundamental para sentar las bases de una salud cerebral óptima a lo largo de toda la vida. En un campo emergente como la psiquiatría nutricional, cada vez es más evidente que las elecciones dietéticas tienen un impacto duradero en el bienestar cognitivo y emocional.