Estos son los mejores alimentos para proteger tu cerebro después de los 40 y mantener la memoria

La conexión entre lo que comemos y la salud de nuestro cerebro es más profunda de lo que imaginamos, influyendo directamente en nuestro estado de ánimo, la agudeza de la memoria y la eficiencia cognitiva. Así lo afirma la doctora Uma Naidoo, una renombrada psiquiatra nutricional y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, quien destaca cómo ciertos alimentos pueden ser poderosos aliados para nuestro órgano más vital.
La doctora Naidoo, directora de psiquiatría nutricional y de estilo de vida en el Hospital General de Massachusetts, es una firme defensora de la relación intrínseca entre la dieta y la salud mental. Si bien la psiquiatra no establece un límite de edad específico como los 40 años para comenzar a consumir estos alimentos, sus investigaciones subrayan que una atención temprana y sostenida a nuestra alimentación es fundamental para sentar las bases de una salud cerebral óptima a lo largo de toda la vida. En un campo emergente como la psiquiatría nutricional, cada vez es más evidente que las elecciones dietéticas tienen un impacto duradero en el bienestar cognitivo y emocional.
Beneficios y necesidades del cerebro después de los 40 años
El cerebro y el intestino permanecen conectados a lo largo de todo el desarrollo humano. Esta relación implica una comunicación constante en ambas direcciones que se complejiza en la decada de los 40 años, a través de complejos mensajes químicos. Un dato sorprendente es que entre el 90% y el 95% de la serotonina, un neurotransmisor vital para la regulación del apetito y otras funciones esenciales, se produce precisamente en el intestino.
Cuando la dieta no es saludable, el intestino puede inflamarse y sufrir las consecuencias de una mala nutrición, esta condición se sinsibiliza despues de los 40 años. Esta inflamación intestinal influye directamente en el desarrollo de afecciones como la ansiedad, la falta de atención y enfermedades neurológicas como la depresión. Por lo tanto, el cuidado meticuloso de nuestra alimentación y, en consecuencia, de nuestro intestino, es un pilar fundamental para el mantenimiento de una buena salud mental.
El cerebro, para funcionar de manera eficiente, agudizar la memoria y mejorar nuestro estado de ánimo, requiere nutrientes específicos que provienen de una dieta balanceada. Cuidar nuestra alimentación es, en esencia, una de las formas más efectivas de proteger y optimizar la salud integral de nuestro cerebro a largo plazo.
Alimentos clave para fortalecer tu cerebro después de los 40 años
La psiquiatra de Harvard recomienda incorporar los siguientes alimentos en nuestra dieta para potenciar la salud cerebral:
Especias: Son conocidas por sus importantes propiedades antioxidantes. La cúrcuma, específicamente su ingrediente activo curcumina, ha demostrado ser beneficiosa en la reducción de la ansiedad, ya que puede modificar la química cerebral y proteger el hipocampo. Otra especia destacada es el azafrán, sobre el cual las investigaciones han revelado que tiene efectos significativos en el trastorno depresivo mayor, aliviando sus síntomas.
Alimentos fermentados: Se elaboran combinando ingredientes con microorganismos como levaduras y bacterias, que proveen fuentes de bacterias vivas. Estos alimentos, como el yogur natural con cultivos activos (no el tratado con calor), el chucrut, el kimchi y la kombucha, pueden mejorar la función intestinal y disminuir la ansiedad. Un análisis de 45 estudios realizado en 2016 mostró que los alimentos fermentados pueden proteger el cerebro, mejorando la memoria y desacelerando el deterioro cognitivo.
Nueces: Los ácidos grasos omega-3 presentes en las nueces poseen efectos antiinflamatorios y antioxidantes que son muy prometedores para mejorar el pensamiento y la memoria. Además, las nueces proporcionan grasas y aceites saludables esenciales para el funcionamiento cerebral, junto con vitaminas y minerales vitales como el selenio en las nueces de Brasil. Se sugiere consumir aproximadamente 1/4 de taza al día, ya sea en ensaladas, vegetales o mezcladas con granola casera.
Chocolate amargo: Es una excelente fuente de hierro, un mineral crucial que contribuye a la formación de la cubierta protectora de las neuronas y ayuda a regular la síntesis de químicos que influyen en el estado de ánimo. Una encuesta de 2019 con más de 13,000 adultos reveló que el consumo regular de chocolate amargo se asocia con un 70% menos de riesgo de presentar síntomas depresivos. También es rico en antioxidantes y altamente beneficioso.
Aguacates (o paltas): Estos frutos son una fuente significativa de magnesio, un mineral vital para el correcto funcionamiento cerebral. Numerosos análisis sugieren que la depresión está relacionada con la deficiencia de magnesio, y varios estudios de caso han demostrado que dosis de magnesio pueden acelerar la recuperación de este trastorno depresivo.
Verduras de hojas verdes: Vegetales como la col rizada, las espinacas, las acelgas y las hojas de diente de león marcan una diferencia notable en la salud. Contienen vitamina E, carotenoides y flavonoides, nutrientes que ofrecen protección contra la demencia y el deterioro cognitivo. Asimismo, son una gran fuente de folato (una forma natural de vitamina B9), esencial para la formación de glóbulos rojos y la producción de neurotransmisores, y cuya deficiencia puede estar en la base de algunas afecciones neurológicas.