 La Anmat prohibió un suplemento dietario por riesgos para la salud
El suplemento, promocionado como "Wondercow", fue denunciado por un consumidor que dudaba de su autenticidad.

Hace 1 Hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el país del suplemento dietario "Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow", debido a que se vende ilegalmente sin los registros sanitarios obligatorios y su origen es desconocido. 

El suplemento, promocionado como "Wondercow", fue denunciado por un consumidor que dudaba de su autenticidad. Una investigación posterior del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que el producto no contaba con autorización para ser importado ni vendido en Argentina, infringiendo la legislación vigente.  

Ante la imposibilidad de verificar su proceso de elaboración y los ingredientes utilizados, la Anmat determinó que no se puede garantizar su seguridad ni calidad.

¿Qué riesgos representa este suplemento?

La Anmat advirtió que los suplementos sin registro pueden contener ingredientes no declarados, estar contaminados o no tener las propiedades que se le atribuyen, generando potenciales problemas de salud. El desconocimiento del origen y fabricación de "Wondercow" impide asegurar su inocuidad.

La prohibición de la Anmat implica que el suplemento "Wondercow" no puede ser fabricado, distribuido ni comercializado en ningún punto del territorio argentino, incluyendo su venta a través de internet.

La Aanmat instó a los consumidores a no adquirir ni consumir el suplemento dietario "Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow".  Además recomendó verificar siempre que los productos que se consumen cuenten con los registros sanitarios correspondientes, información que debe figurar en el envase. En caso de tener dudas sobre la autenticidad de un producto, se aconsejó contactar directamente a la Anmat.

