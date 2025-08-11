La Anmat prohibió un suplemento dietario por riesgos para la salud

La Aanmat instó a los consumidores a no adquirir ni consumir el suplemento dietario "Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow". Además recomendó verificar siempre que los productos que se consumen cuenten con los registros sanitarios correspondientes, información que debe figurar en el envase. En caso de tener dudas sobre la autenticidad de un producto, se aconsejó contactar directamente a la Anmat.