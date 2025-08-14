La Fórmula 1 planea cambios que podrían favorecer a Franco Colapinto en 2026

La Fórmula 1 se prepara para una reestructuración importante de cara a la temporada 2026, año en el que entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico que promete autos más ligeros y motores híbridos de última generación. Pero las modificaciones no se limitarían a lo mecánico: la organización evalúa cambios en el formato de los Grandes Premios que podrían impactar directamente en el rendimiento de pilotos como Franco Colapinto.