La Fórmula 1 planea cambios que podrían favorecer a Franco Colapinto en 2026

La Fórmula 1 se prepara para una reestructuración importante de cara a la temporada 2026, año en el que entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico que promete autos más ligeros y motores híbridos de última generación. Pero las modificaciones no se limitarían a lo mecánico: la organización evalúa cambios en el formato de los Grandes Premios que podrían impactar directamente en el rendimiento de pilotos como Franco Colapinto.
Stefano Domenicali, presidente de la categoría, reveló que se estudia introducir la parrilla invertida en las carreras sprint, una modalidad que ya se utiliza en Fórmula 2 y Fórmula 3. Este sistema invierte el orden de largada de los 10 o 12 pilotos más rápidos en la clasificación, lo que genera más adelantamientos y opciones para quienes suelen ubicarse en la mitad de la tabla.
“¿Podemos aplicar esto en más carreras? ¿Y es esta la fórmula adecuada para, por ejemplo, introducir una parrilla invertida, como ya hacemos en F2 y F3? Esos son puntos que estamos discutiendo”, expresó Domenicali al medio especializado The Race.
En caso de aprobarse, esta medida podría ser favorable para Colapinto, especialmente si Alpine concreta el salto competitivo que proyecta para 2026. Si el pilarense se ubicara entre los diez primeros en la clasificación sprint, podría largar desde los primeros lugares en la carrera corta, aumentando sus chances de sumar puntos importantes.
Actualmente, las sprint cubren 100 kilómetros (un tercio de un Gran Premio) y duran alrededor de 30 minutos, sin paradas obligatorias en boxes. Desde su implementación en 2021, el formato generó opiniones divididas, y por eso la F1 busca variantes que aumenten el atractivo para el público.
Colapinto disputó una sola sprint en lo que va de la temporada, en el Gran Premio de Bélgica, donde finalizó 19°. Su próxima oportunidad bajo este esquema será en Austin, Estados Unidos, antes de que se definan los cambios que podrían marcar un antes y un después en su carrera.