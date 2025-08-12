El inesperado reconocimiento que pone a Franco Colapinto entre los grandes de la Fórmula 1

La Fórmula 1 sorprendió en sus redes sociales al compartir un listado con los pilotos argentinos que más vueltas completaron en la historia de la categoría, y Franco Colapinto aparece en el quinto lugar. En la publicación, la organización destacó Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1.
Con apenas 22 años, el joven corredor se ganó un lugar entre los históricos del automovilismo nacional que alguna vez compitieron en la élite mundial. Su nombre ya figura junto a leyendas que dejaron una huella imborrable en la Fórmula 1.
La nómina la lidera Carlos Reutemann con 6986 vueltas, seguido por Juan Manuel Fangio con 3022 y José Froilán González con 1296. Detrás se ubica Gastón Mazzacane con 1057 y, en el quinto puesto, Colapinto con 853. Más atrás aparecen Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).
Este reconocimiento llega en un momento clave de la carrera de Colapinto, que viene sumando experiencia y confianza en la pista. Cada giro en un Gran Premio no solo aporta a las estadísticas, sino que lo acerca cada vez más a consolidarse como uno de los grandes representantes argentinos en la Fórmula 1 moderna.
Lo que viene para Colapinto
El próximo desafío para el piloto será el Gran Premio de los Países Bajos, programado para el domingo 31 de agosto de 2025. Allí buscará seguir aumentando su cantidad de vueltas y, sobre todo, sumar puntos que lo mantengan en la conversación de los talentos más prometedores del automovilismo internacional.