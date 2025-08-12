 El inesperado reconocimiento que pone a Franco Colapinto entre los grandes de la Fórmula 1
Secciones
DeportesMotores

El inesperado reconocimiento que pone a Franco Colapinto entre los grandes de la Fórmula 1

El joven piloto argentino apareció en un ranking junto a Fangio, Reutemann y otras leyendas.

Hace 1 Hs

La Fórmula 1 sorprendió en sus redes sociales al compartir un listado con los pilotos argentinos que más vueltas completaron en la historia de la categoría, y Franco Colapinto aparece en el quinto lugar. En la publicación, la organización destacó Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1.

Con apenas 22 años, el joven corredor se ganó un lugar entre los históricos del automovilismo nacional que alguna vez compitieron en la élite mundial. Su nombre ya figura junto a leyendas que dejaron una huella imborrable en la Fórmula 1.

La nómina la lidera Carlos Reutemann con 6986 vueltas, seguido por Juan Manuel Fangio con 3022 y José Froilán González con 1296. Detrás se ubica Gastón Mazzacane con 1057 y, en el quinto puesto, Colapinto con 853. Más atrás aparecen Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

Este reconocimiento llega en un momento clave de la carrera de Colapinto, que viene sumando experiencia y confianza en la pista. Cada giro en un Gran Premio no solo aporta a las estadísticas, sino que lo acerca cada vez más a consolidarse como uno de los grandes representantes argentinos en la Fórmula 1 moderna.

Lo que viene para Colapinto

El próximo desafío para el piloto será el Gran Premio de los Países Bajos, programado para el domingo 31 de agosto de 2025. Allí buscará seguir aumentando su cantidad de vueltas y, sobre todo, sumar puntos que lo mantengan en la conversación de los talentos más prometedores del automovilismo internacional.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luego del accidente, Colapinto dejó en claro que el incidente no lo afectó

Luego del accidente, Colapinto dejó en claro que el incidente no lo afectó

Revelan por qué Franco Colapinto se estrelló durante las pruebas de neumáticos en Hungría

Revelan por qué Franco Colapinto se estrelló durante las pruebas de neumáticos en Hungría

Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?

Tras el susto, Franco Colapinto volverá al trabajo: ¿cómo fue el accidente en Hungaroring?

Impacto y remolque: el video que muestra cómo fue retirado el Alpine de Franco Colapinto tras el choque en Hungría

Impacto y remolque: el video que muestra cómo fue retirado el Alpine de Franco Colapinto tras el choque en Hungría

El gesto en redes que refleja el malestar de Franco Colapinto luego del Gran Premio de Hungría

El gesto en redes que refleja el malestar de Franco Colapinto luego del Gran Premio de Hungría

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
3

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Agenda de TV: Racing y Vélez comienzan su camino en los octavos de final de la Libertadores

Agenda de TV: Racing y Vélez comienzan su camino en los octavos de final de la Libertadores

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Comentarios