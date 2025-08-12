El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

La inflexibilidad de este feriado se debe a la disposición de la normativa. Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles,serán movidos al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Según señalan desde el diario La Nación, en esta regulación no se contempla el traslado de feriados que coinciden con fines de semana. Por lo tanto, los asuetos que caen un sábado o domingo no se cambian de fecha. Solo aquellos que trabajen los domingos podrán disfrutar del feriado del 17 de Agosto.