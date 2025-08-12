El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

El 17 de agosto conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte del General José de San Martín, uno de los próceres más importantes de la historia Argentina y de América. A esta fecha de semejante relevancia le corresponde un día sin actividad, que este año será un domingo. A pesar de ser un feriado trasladable, este se mantendrá fijado en este día de la semana.
El feriado del 17 de agosto por el Paso de la Inmortalidad del General José de San Martín, no se trasladará ni para el viernes anterior ni para el lunes siguiente. Sin embargo, los argentinos igualmente podrán disfrutar de un descanso extendido gracias al día no laborable establecido para el viernes 15 de agosto.
¿Por qué el feriado del 17 de agosto no se traslada?
La ley 27.399 es la que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos, donde se definen también los feriados inamovibles y trasladables, así como los días no laborales a nivel país. El 17 de agosto, conforme a este marco, es un feriado trasladable pero debido a que tiene lugar un domingo, es inamovible.
La inflexibilidad de este feriado se debe a la disposición de la normativa. Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles,serán movidos al día lunes anterior. Mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Según señalan desde el diario La Nación, en esta regulación no se contempla el traslado de feriados que coinciden con fines de semana. Por lo tanto, los asuetos que caen un sábado o domingo no se cambian de fecha. Solo aquellos que trabajen los domingos podrán disfrutar del feriado del 17 de Agosto.
Fin de semana XL
Igualmente, se podrá disfrutar de un fin de semana largo en agosto, puesto que hay un día no laborable el viernes 15 de agosto. Esto se debe a que el Gobierno nacional tiene la potestad para designar hasta tres días al año como feriados puente con el objetivo de fomentar el turismo. Estos días deben ser lunes o viernes, generando así fines de semana extendidos. Los de este año se establecieron el 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre de 2025.
Estos días con fines turísticos tienen la característica de ser no laborables, por lo que serán los empleadores quienes tendrán la facultad de otorgar el día libre a sus trabajadores o no. En caso de que la decisión fuera continuar con la actividad, los trabajadores percibirán un salario diario normal, ejerzan su actividad o no.
Diferencia entre feriado y día no laborable
La diferencia entre feriados nacionales y días no laborables lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En su artículo 181 detalla que los feriados nacionales rigen las normas sobre el descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja durante un feriado nacional, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.
Por otro lado, el artículo 182 de la misma ley explica que los días no laborables son optativos para el empleador. En este caso, el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no. Si decide que se trabaje, el empleado percibirá su salario simple, es decir, el mismo monto que una jornada laboral normal.