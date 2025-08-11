 ¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?
¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?

Este año, el Gobierno Nacional implementó también los días no laborables al calendario anual.

El calendario de Feriados nacionales 2025 generó algunas confusiones entre los argentinos, en particular, entre los trabajadores. La implementación de días no laborables se instaló como un punto medio entre los feriados y los días comunes, ya que los empleados que estarán exentos de trabajar en dichos días son solo algunos.

Faltan cuatro días para el próximo feriado nacional, según indica el calendario del Poder Ejecutivo. El próximo 17 de agosto se conmemorará un año más el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque es considerado un feriado trasladable, no fue movido para otro día. La legislación establece que no podrán reacomodarse los feriados que coincidan con días de fines de semana y este es el caso del 17 de agosto, que será domingo.

¿Cuándo es el día no laborable de agosto?

Para atenuar la “pérdida” de un feriado que será imperceptible para gran parte de la población, el Gobierno Nacional determinó establecer un día no laborable. En la previa del fin de semana del 16 y 17, se agregó el viernes 15 de agosto como día no laborable con fines turísticos.

Según el Decreto-Ley Nº 2.446, en 2025 son días no laborables los siguientes: 1º de Enero, 6 de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Jueves Santo, Corpus Christi, 15 de Agosto, 1º de Noviembre y 8 de Diciembre. En los días no laborables el descanso es obligatorio para la Administración Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines, y solamente optativo para las actividades industriales, comerciales y civiles en general.

¿Cómo pagan por trabajar el día no laborable?

La normativa establece que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibirán el salario correspondiente a los mismos días, aún cuando coincidan con domingo; y en caso de que trabajen en tales días, cobrarán doble.

El resto de los trabajadores –de rubros comerciales, industriales y civiles en general– podrán ser solicitados para prestar servicios durante los días no laborables. En estos casos, los trabajadores que trabajen cobrarán sus salarios de manera habitual, sin cargos de horas extra ni jornada doble.

