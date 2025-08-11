¿Cómo se paga por trabajar el feriado y el día no laborable de agosto?

Faltan cuatro días para el próximo feriado nacional, según indica el calendario del Poder Ejecutivo. El próximo 17 de agosto se conmemorará un año más el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque es considerado un feriado trasladable, no fue movido para otro día. La legislación establece que no podrán reacomodarse los feriados que coincidan con días de fines de semana y este es el caso del 17 de agosto, que será domingo.