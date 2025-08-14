Grabois acusó a Julián Serrano de cubrir el caso $Libra y guardar miles de dólares

A mediados de febrero estalló el escándalo $Libra, en el que el presidente argentino, Javier Milei, quedó como el principal involucrado. Este miércoles, el abogado y militante político Juan Grabois, querellante en el juicio por estafa, comunicó nuevos avances en la investigación. Como parte de sus declaraciones, acusó al youtuber libertario Julián Serrano, de haber guardado miles de dólares que se usaron en coimas.
En febrero, Milei recomendó invertir en la moneda digital llamada $Libra. Pero pocas horas después de sus publicaciones en redes sociales, retiró el apoyo y eliminó los mensajes. Miles de personas habían seguido la recomendación e invertido ya en la criptomoneda. La divisa digital cayó para terminar desplomándose y generando pérdidas millonarias.
Grabois acusó a Julián Serrano de encubrir el caso $Libra
En horas de la tarde, Grabois publicó un mensaje desde su cuenta de X –@JuanGrabois– en el que hizo mención directamente al influencer libertario. “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas”, dijo Grabois en relación a lo que está siendo evaluado como una posible estafa.
Enseguida agregó: “Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain”. Por su parte, el youtuber publicó dos comunicados desmintiendo su vinculación al caso. El dinero, según detalló Grabois en el mismo mensaje, habría sido para “pagar coimas”. “Los hermanos Milei pronto presos”, cerró.
El descargo de Julián Serrano por el caso $Libra
Por el mismo canal, Serrano publicó una hora y media después su respuesta al abogado. En ella desmintió categóricamente estar involucrado. “No poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’”, escribió como parte de lo que tituló como un comunicado oficial. También destacó que la denuncia de Grabois carece de sustento fáctico o jurídico que “no responden a la realidad de los hechos”.
“He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”, escribió para cerrar.
Pero, por la noche, volvió a publicar un mensaje, esta vez en formato de video, mucho más descontracturado y dejando ver su enojo. “Me levanté siendo víctima de una operación mediática donde se me acusa de haber participado de una estafa a nivel global”, dijo casi entre risas.
También atribuyó la difusión de la acusación a los gajes de su oficio. “Cada tanto mencionan mi nombre porque se ve que vende o funciona y o viralizan”, manifestó. “Claramente las acusaciones son falsas, es mentira. Nunca estuve vinculado, ni promocioné nada de eso pero sé que a los medios de comunicación les funciona mi nombre o mi marca y la utilizan para sus propios fines”, explicó Serrano.