Lucas Pusineri: "Vendimos cara la derrota y eso me deja tranquilo"

Lucas Pusineri analizó la eliminación de Atlético Tucumán de la Copa Argentina tras la derrota 3-2 contra Newell’s y puso el foco en las falencias defensivas que mostró su equipo. “Tuvimos errores en los duelos aéreos y eso nos complicó. Hay que poner la lupa en esos desacoples. Hoy generamos más chances que contra Boca. Luchamos, tuvimos la posesión y el protagonismo, pero no alcanzó”, lamentó. El DT valoró la propuesta del equipo en el complemento: “Fuimos los que propusimos. No nos superaron, pero no pudimos sostener la ventaja ni concretar. Mostramos compromiso y amor propio. Lamentablemente no pudimos darle a la gente lo que se merecía”. Pensando en lo que viene, fue claro: “Ahora nos queda un solo torneo; tenemos que seguir. El lunes tenemos una final con Sarmiento. Vendimos cara esta derrota y eso me deja tranquilo”, concluyó el entrenador.