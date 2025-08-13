Atlético Tucumán perdió 3-2 con Newells y quedó eliminado de la Copa Argentina

Final del partido:
Newell´s derrotó 3-2 a Atlético. González, Maroni y Lollo los goles para la "Lepra". Coronel y Brizuela marcaron para el "Decano".
Cambios en Atlético:
Se retiraron Sánchez y Bajamich, ingresaron Auzqui y Cabrera.
Cambio en Atlético:
Se retiró Mateo Coronel, ingresó Lucas Román.
Cambios en Newell's:
30' ST 3-2
Ingresaron Fenández, García y Tabares, se retiraron Banega, González y Martino.
Bajamich desperdició una chance clara:
28 ST 3-2
Leandro Díaz le bajó la pelota al "9" dentro del área y Mateo la tiró al lado del palo. Sigue perdiendo el "Decano".
Cambio en Newell's:
Ingresó David Sotelo en lugar de Gonzalo Maroni.
Cambios en Atlético:
Ingresan Franco Nicola y Nicolás Laméndola en lugar de Lautaro Godoy y Maximiliano Villa.
Gol de Newell's:
16 ST 3-2
González le ganó a Grillo dentro del área y de media vuelta puso el 3-2 para la "Lepra".
Cambio en Newell's:
Se retira Luciano Herrera en su lugar ingresa Valentino Acuña.
Cerca Atlético:
12' ST 2-2
Buen desborde de Mateo Bajamich que llegó al fondo y tiró un centro pasado que encontró a Lautaro Godoy. Bien Espinola para taparle el disparo al "24" del "Decano".
Primera para Atlético:
02' ST 2-2
Buena triangulación entre Díaz, Godoy y Bajamich. El "9" probó al arco, pero el arquero controló bien abajo a la izquierda.
Comenzó el segundo tiempo:
Atlético 2-2 Newell's, ya se juegan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo:
Atlético y Newell's empatan 2-2 por los octavos de final de la Copa Argentina. Coronel y Brizuela marcaron para el "Decano"; Lollo y Maroni para la "Lepra".
Gol de Newell's
40' PT 2-2
Lo empató rápido la "Lepra". Otra vez de cabeza, esta vez fue Gonzalo Maroni quien se anticipó a Grillo y empató las acciones. Partidazo en Salta.
Gol de Atlético:
36' PT 2-1
Mala salida de Espinola tras un gran centro de Lautaro Godoy a la salida de un córner. El "11" la esperó por el segundo palo y ahora el "Decano" lo gana en Salta.
Gol de Atlético:
31' PT 1-1
Miguel Brizuela empató las acciones en el Martearena. Centro al segundo palo de Sánchez y Marcelo Órtiz la metió al punto penal, donde apareció el ex Vélez para poner el 1-1 parcial.
Impresionante Mansilla:
30' PT 1-0
Matías Mansilla se hizo gigante para tapar una media vuelta que tenía destino de gol. González se posteó y definió pegadito al palo. Brillante el arquero "Decano" para mandarla al córner.
Newell's estuvo cerca del segundo:
20' PT 1-0
Herrera desbordó a Brizuela y tiró un centro milimétrico a la cabeza de Montero que apareció sólo. Increíblemente le erró arco. Sigue ganando la "Lepra" por 1-0.
Cerca el "Decano":
14' PT 1-0
Miguel Brizuela probó desde afuera del área, la pelota se desvió en Noguera y se fue al córner.
Gol de Newell's:
12' PT 1-0
Luciano Lollo se anticipó a todos y de cabeza puso arriba a la "Lepra" en Salta.
Lo tuvo la "Lepra":
01' PT 0-0
Buen centro de Ángelo Martino y Noguera cabeceó, sin marcas, por arriba del travesaño.
Primer tiempo en marcha:
Ariel Penel dio la orden y Atlético ya juega frente a Newell's por los octavos de final de la Copa Argentina.
Formación confirmada:
Alineación confirmada #VamosNewells pic.twitter.com/zMLBIs0iEp— Newell’s Old Boys (@Newells) August 13, 2025
Formación confirmada:
¡Así forma el Gigante del Norte esta tarde!— Atlético Tucumán (@ATOficial) August 13, 2025
Newell's pic.twitter.com/7Sh3xskqgQ
En el Martearena:
La delegación del "Decano" ingresó al estadio alrededor de las 17.50.