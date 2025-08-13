El Gobierno de Javier Milei logró renovar el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos

El director del BCRA, Federico Furiase, aclaró en declaraciones radiales que se trata de una medida “orientada a ayudar a los bancos a cumplir con normas de encajes” y que no implica emisión monetaria hacia el público. “Esto es una operatoria entre los bancos y el Banco Central, donde el Banco Central le da los pesos a los bancos (que están en rojo producto del apretón monetario y la suba de encajes) para que pongan esos pesos como encajes a tasa cero en el Banco Central. Los pesos no van a la calle, terminan en el Central a tasa cero”, explicó.