El Gobierno de Javier Milei logró renovar el 60% del mega vencimiento de deuda en pesos

El Ministerio de Economía de la Nación convalidó una nueva suba de tasas de interés en sus bonos de corto plazo en pesos, aunque logró renovar apenas el 61% de los vencimientos programados para esta semana, que totalizaban $9,1 billones. Así, quedaron liberados alrededor de $5,7 billones.
Según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, las dos letras más cortas obtuvieron una adjudicación de $2 billones a una tasa mensual del 4,48%, por encima de la expectativa inflacionaria, en el caso de la Letra con vencimiento el 12 de septiembre. También se habilitó una tasa del 4,20% mensual para la Letra que vence a fines de septiembre.
Esta “mega licitación” de deuda en moneda local se desarrolló en un escenario de fuerte volatilidad en las tasas de interés en pesos, profundizada tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), que inyectaron al mercado unos $10 billones. Ante este panorama, el Gobierno adoptó medidas de urgencia para recomponer la estabilidad monetaria.
Con un frente cambiario más calmo, las tensiones con el dólar en julio dejaron tasas más elevadas y volátiles, lo que genera complicaciones para el funcionamiento diario de las empresas y, según analistas, podría impactar en la actividad económica, consignó el sitio Infobae.
Los vencimientos en pesos aumentaron en las últimas semanas debido a que el Tesoro debió convalidar tasas más altas después del desarme de las Lefi. En esta licitación, se ofrecieron: Lecap con vencimientos el 12 de septiembre, 30 de septiembre, 31 de octubre y 10 de noviembre de 2025; una nueva Lecap al 16 de enero de 2026; Boncap al 13 de febrero de 2026; Boncer cero cupón ajustado por CER al 31 de octubre de 2025 y un bono atado al dólar con vencimiento el 15 de diciembre de 2025.
En una adenda, se sumaron tres instrumentos en pesos ajustados por la tasa TAMAR, con vencimientos el 10 de noviembre de 2025, 16 de enero de 2026 y 13 de febrero de 2026.
Para incentivar la participación, el Banco Central abrió una nueva ventanilla de liquidez para las entidades financieras, a través de pases activos en la rueda REPO de SIOPEL, entre las 17 y 17.30, con una tasa equivalente al promedio ponderado de las operaciones hasta las 17 más dos puntos porcentuales.
El director del BCRA, Federico Furiase, aclaró en declaraciones radiales que se trata de una medida “orientada a ayudar a los bancos a cumplir con normas de encajes” y que no implica emisión monetaria hacia el público. “Esto es una operatoria entre los bancos y el Banco Central, donde el Banco Central le da los pesos a los bancos (que están en rojo producto del apretón monetario y la suba de encajes) para que pongan esos pesos como encajes a tasa cero en el Banco Central. Los pesos no van a la calle, terminan en el Central a tasa cero”, explicó.