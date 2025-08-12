Con el objetivo de blindar vetos, Javier Milei cenó en Olivos con diputados de LLA y del PRO

El encuentro, previsto desde las 20, reúne a un importante grupo de legisladores del oficialismo y del principal bloque aliado en el Parlamento, encabezados por Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara baja. La reunión tiene como telón de fondo la inminente discusión en el recinto sobre los vetos que Milei aplicó a tres leyes sancionadas el 10 de julio: la 27.791, 27.792 y 27.793. Estas normas contemplaban aumentos en las jubilaciones y en los bonos otorgados, la reincorporación por dos años de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.