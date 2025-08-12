 Con el objetivo de blindar vetos, Javier Milei cenó en Olivos con diputados de LLA y del PRO
Con el objetivo de blindar vetos, Javier Milei cenó en Olivos con diputados de LLA y del PRO

El Presidente busca asegurar el respaldo legislativo antes de que el Congreso ponga a prueba su decisión de anular aumentos jubilatorios y medidas en materia de discapacidad.

12 Agosto 2025

Con el objetivo de garantizar en el Congreso el bloqueo a las leyes que establecían aumentos en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei convocó para esta noche a una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO.

El encuentro, previsto desde las 20, reúne a un importante grupo de legisladores del oficialismo y del principal bloque aliado en el Parlamento, encabezados por Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara baja. La reunión tiene como telón de fondo la inminente discusión en el recinto sobre los vetos que Milei aplicó a tres leyes sancionadas el 10 de julio: la 27.791, 27.792 y 27.793. Estas normas contemplaban aumentos en las jubilaciones y en los bonos otorgados, la reincorporación por dos años de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

No todos los aliados políticos fueron convocados. Quedaron afuera los denominados “radicales con peluca” —Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén)— así como el MID, liderado por Oscar Zago, consignó Infobae. El primero de estos grupos se había sumado recientemente a través de un interbloque, mientras que el segundo ya anticipó que no respaldará todas las medidas impulsadas por el Presidente.

En ese sentido, Eduardo Falcone, uno de los tres integrantes del MID, afirmó en su cuenta de X: “Con Zago vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7,2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo”.

La estrategia de Milei busca consolidar un frente parlamentario que impida que sus vetos sean revertidos, en un contexto político donde cada voto cuenta para sostener la agenda oficialista.

