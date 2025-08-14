 Kermés literaria: una mañana entre caciques, murgas, lobos y perfumes
Kermés literaria: una mañana entre caciques, murgas, lobos y perfumes

Escuelas de toda la provincia mostraron sus proyectos pedagógicos de lecto-escritura en el parque El Provincial. La creatividad como bandera y la inclusión como eje de cada propuesta.

MAGOS Y LOBOS. La Escuela Luis Braille llevó su experiencia multisensorial y atrapó a los chicos a puro cuento. LA GACETA / FOTOS DE GUILLERMO MONTI
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs
