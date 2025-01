Los docentes de Educación Especial se suman a los Talleres de Verano

Noelia Argüello Agüero, docente de Educación Especial de la Escuela de Verano de la Escuela Justiniano Frías, comentó: “Yo desconocía de esta movida y está buenísimo. Hoy en esta escuela no tenemos a ningún nene que necesite específicamente de mi intervención, pero estoy para apoyarlos a mis compañeros. Está buenísimo que los talleres cuenten con la posibilidad de acompañamiento y la intervención de un docente de Educación Especial, brindarles esta herramienta a los chicos, porque en definitiva es para ellos, para que sean parte y compartan. Me enteré por los colegas que había un llamado abierto desde el Ministerio de Educación, y me pareció una propuesta buenísima para el verano, para seguir trabajando, y para poder disfrutar y acompañar a los chicos desde otro lado, desde el juego, desde lo lúdico, desde el entretenimiento, que te conecta desde otro lado, con aprendizajes desde el trabajo y la diversión.”