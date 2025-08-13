Calor extremo, tormentas y granizo: España cierra su décima jornada de ola de calor con todo el país en alerta

España encara este miércoles el final de la ola de calor que ha mantenido en vilo a la geografía nacional durante los últimos diez días y que, desde su inicio el 3 de agosto, se ha cobrado la vida de dos personas más en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas alertas en todas las comunidades autónomas —salvo Asturias, Galicia y Canarias— por altas temperaturas, lluvias y tormentas.