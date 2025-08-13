 Calor extremo, tormentas y granizo: España cierra su décima jornada de ola de calor con todo el país en alerta
Secciones
España

Calor extremo, tormentas y granizo: España cierra su décima jornada de ola de calor con todo el país en alerta

El episodio de altas temperaturas que comenzó el 3 de agosto deja dos víctimas mortales más en Andalucía. Córdoba y Sevilla, en nivel rojo por los 44 °C, mientras varias regiones afrontan tormentas intensas, vientos de hasta 100 km/h y riesgo de granizo.

FOTO/EFE
Hace 7 Min

España encara este miércoles el final de la ola de calor que ha mantenido en vilo a la geografía nacional durante los últimos diez días y que, desde su inicio el 3 de agosto, se ha cobrado la vida de dos personas más en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas alertas en todas las comunidades autónomas —salvo Asturias, Galicia y Canarias— por altas temperaturas, lluvias y tormentas.

Las máximas más extremas se registrarán en Córdoba y Sevilla, donde el aviso rojo (riesgo extremo) advierte de valores que alcanzarán los 44 °C. También están en nivel rojo Huelva, y en el norte, Guipúzcoa y Vizcaya, con máximas de entre 40 °C y 42 °C.

La Aemet explica que una pequeña onda cruzará la Península a lo largo del día, generando nubosidad de evolución y chubascos que aliviarán el calor en gran parte del interior. Las tormentas comenzarán al mediodía en amplias zonas de la mitad oriental y el norte peninsular.

Los modelos de alta resolución, como el HARMONIE, prevén lluvias localmente intensas de más de 30 o 40 litros por metro cuadrado en solo tres horas, sobre todo en el Pirineo aragonés y catalán, el Prepirineo, Teruel, la serranía de Cuenca, el interior de Albacete y la Región de Murcia. También se esperan aguaceros fuertes en zonas montañosas del sureste, el golfo de Vizcaya y el Sistema Ibérico.

En paralelo, Cataluña vivió este lunes su jornada más calurosa del verano, con casi 44 °C en Vinebre. La Aemet ha activado alertas por tormentas en regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Los fenómenos adversos no se limitarán a las precipitaciones: se esperan rachas de viento que podrían superar los 80 km/h, e incluso alcanzar puntualmente los 100 km/h en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, norte y noroeste de Murcia y zonas interiores de Cataluña. También hay riesgo de granizo de hasta 2 cm en áreas del Sistema Ibérico, la Cordillera Cantábrica y el este de Castilla-La Mancha.

La buena noticia es que, según la previsión, a partir del viernes las temperaturas comenzarán a descender en la vertiente atlántica y el área cantábrica. El alivio térmico se extenderá el fin de semana al resto del país, con jornadas más suaves incluso en las horas centrales del día.

Temas Ola de calor
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza
1

Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza

Más Noticias
Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza

Leonardo DiCaprio vs. la Guardia Civil: el verdadero motivo del ‘altercado’ en Ibiza

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

Comentarios