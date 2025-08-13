Calor extremo, tormentas y granizo: España cierra su décima jornada de ola de calor con todo el país en alerta

España encara este miércoles el final de la ola de calor que ha mantenido en vilo a la geografía nacional durante los últimos diez días y que, desde su inicio el 3 de agosto, se ha cobrado la vida de dos personas más en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas alertas en todas las comunidades autónomas —salvo Asturias, Galicia y Canarias— por altas temperaturas, lluvias y tormentas.
Las máximas más extremas se registrarán en Córdoba y Sevilla, donde el aviso rojo (riesgo extremo) advierte de valores que alcanzarán los 44 °C. También están en nivel rojo Huelva, y en el norte, Guipúzcoa y Vizcaya, con máximas de entre 40 °C y 42 °C.
La Aemet explica que una pequeña onda cruzará la Península a lo largo del día, generando nubosidad de evolución y chubascos que aliviarán el calor en gran parte del interior. Las tormentas comenzarán al mediodía en amplias zonas de la mitad oriental y el norte peninsular.
Los modelos de alta resolución, como el HARMONIE, prevén lluvias localmente intensas de más de 30 o 40 litros por metro cuadrado en solo tres horas, sobre todo en el Pirineo aragonés y catalán, el Prepirineo, Teruel, la serranía de Cuenca, el interior de Albacete y la Región de Murcia. También se esperan aguaceros fuertes en zonas montañosas del sureste, el golfo de Vizcaya y el Sistema Ibérico.
En paralelo, Cataluña vivió este lunes su jornada más calurosa del verano, con casi 44 °C en Vinebre. La Aemet ha activado alertas por tormentas en regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Los fenómenos adversos no se limitarán a las precipitaciones: se esperan rachas de viento que podrían superar los 80 km/h, e incluso alcanzar puntualmente los 100 km/h en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, norte y noroeste de Murcia y zonas interiores de Cataluña. También hay riesgo de granizo de hasta 2 cm en áreas del Sistema Ibérico, la Cordillera Cantábrica y el este de Castilla-La Mancha.
La buena noticia es que, según la previsión, a partir del viernes las temperaturas comenzarán a descender en la vertiente atlántica y el área cantábrica. El alivio térmico se extenderá el fin de semana al resto del país, con jornadas más suaves incluso en las horas centrales del día.