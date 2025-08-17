Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

En la actualidad, la vida se desarrolla a un ritmo acelerado que no siempre beneficia la salud mental. Cada vez más personas se ven atrapadas en un scroll infinito dentro de diversas aplicaciones, consumiendo contenido vacío que induce a un estado casi disociativo. Esta práctica desconecta de la realidad, genera sensación de vacío y afecta el bienestar psicológico. La búsqueda constante de novedades en redes sociales, sin un propósito claro, se convierte en un hábito tóxico que puede perjudicar la mente.