 Inflación de julio: ¿cuáles fueron los productos básicos que más subieron en Argentina?
Inflación de julio: ¿cuáles fueron los productos básicos que más subieron en Argentina?

El IPC se ubicó levemente por encima de las proyecciones del mercado, acumula un 17,3% en lo que va del año y registra un incremento interanual del 36,6%.

Hace 1 Hs

La inflación en Argentina se aceleró durante el mes de julio, alcanzando un 1,9% a nivel mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima de las proyecciones del mercado, acumula un 17,3% en lo que va del año y registra un incremento interanual del 36,6%.

La inflación de julio fue de 1,9%, según el Indec

La inflación de julio fue de 1,9%, según el Indec

Entre las divisiones con mayores subas se destacan: alimentos y bebidas con +1,9%, con subas destacadas en verduras, tubérculos, legumbres, carnes, pan y cereales, especialmente en el Gran Buenos Aires y las regiones Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo.

Productos que más subieron en julio 2025:

- Tomate redondo: +15%

- Banana: +9,9%

- Pollo entero: +5,4%

- Papa: +5,1%

- Galletitas dulces envasadas: +3,5%

Productos que más bajaron en julio 2025:

- Tomate entero en conserva: -3,0%

- Pañales descartables: -2,2%

- Cebolla: -2,1%

- Vino común: -1,2%

- Harina de trigo común 000: -0,7%

