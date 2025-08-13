Inflación de julio: ¿cuáles fueron los productos básicos que más subieron en Argentina?

La inflación en Argentina se aceleró durante el mes de julio, alcanzando un 1,9% a nivel mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima de las proyecciones del mercado, acumula un 17,3% en lo que va del año y registra un incremento interanual del 36,6%.
Entre las divisiones con mayores subas se destacan: alimentos y bebidas con +1,9%, con subas destacadas en verduras, tubérculos, legumbres, carnes, pan y cereales, especialmente en el Gran Buenos Aires y las regiones Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo.
Productos que más subieron en julio 2025:
- Tomate redondo: +15%
- Banana: +9,9%
- Pollo entero: +5,4%
- Papa: +5,1%
- Galletitas dulces envasadas: +3,5%
Productos que más bajaron en julio 2025:
- Tomate entero en conserva: -3,0%
- Pañales descartables: -2,2%
- Cebolla: -2,1%
- Vino común: -1,2%
- Harina de trigo común 000: -0,7%