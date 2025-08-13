La reacción del Gobierno tras conocerse el IPC de julio: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017"

Asimismo, habló de la inflación núcleo, que en julio alcanzó el 1,5% y "fue la más baja desde enero de 2018". "La variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6%, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020", indicó.