La reacción del Gobierno tras conocerse el IPC de julio: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% en julio y acumuló un alza de 17,3% en lo que va de 2025. Tras conocerse estos datos, Javier Milei y Luis Caputo no tardaron en pronunciarse.
"Muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos", afirmó el presidente. También resaltó que la categoría de "Bienes y servicios" subió un 1,4%, y acotó: "Mucho efecto estacional... Y el resto, el pase de factura de la resaKa kuka" (sic).
La nÃºcleo en 1,5%...!!!@LuisCaputoAR muchas gracias por ser el mejor ministro de economÃa de la historia por lejos...!!!— Javier Milei (@JMilei) August 13, 2025
VLLC! pic.twitter.com/mAyRFaVH9Y
Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda señaló que el IPC nacional se ubicó "por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo", a lo que acotó: "Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017".
Asimismo, habló de la inflación núcleo, que en julio alcanzó el 1,5% y "fue la más baja desde enero de 2018". "La variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6%, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020", indicó.
"La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%. Vale recordar que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9% y una interanual de 27,3%, 9,3 puntos por debajo del nivel general", sumó.
Importante ð— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 13, 2025
â El IPC Nacional registrÃ³ una variaciÃ³n de 1,9% en julio, ubicÃ¡ndose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinÃ¡mica no ocurrÃa desde noviembre de 2017.
â La inflaciÃ³n nÃºcleo fue de 1,5%, en tanto se registrÃ³ una variaciÃ³n en las categorÃasâ¦
Para finalizar, Caputo dijo que "la inflación acumulada en los primeros siete meses del año fue de 17,3%, la menor para este período del año desde 2020". "La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017", sentenció.