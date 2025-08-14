 Cartas de lectores: el caso Diego Fernández Lima
Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el caso Diego Fernández Lima
Hace 5 Hs

La prescripción de un delito en Argentina se rige por el Código Penal (Ley 11.179), por lo que, transcurrido cierto plazo de tiempo, el proceso penal se extingue (salvo casos de lesa humanidad). Por tal razón, y aunque al lector le parezca extraño, no se puede juzgar a una persona que cometió un crimen, si es que han pasado 20 años después del hecho delictivo cometido. Las leyes penales vigentes favorecen y benefician al victimario. Causando así un enorme e injusto perjuicio a los familiares de la víctima. Ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de conocer lo que realmente sucedió, además de no poder llevar a juicio a quien fuera el supuesto responsable. En cuanto a las evidencias de pruebas que han aparecido en estos días, estas carecen de valor, ya que por haber superado los años transcurridos que establece la ley, han perdido validez legal. A decir verdad, “La Justicia está atada de pies y manos y nada puede hacer”. Los jueces deben actuar dentro de los límites establecidos por la ley. El final de esta triste y lamentable historia se resume en pocas palabras: “La causa va a terminar archivada por la extinción de la pena”. Es entonces necesario que el Congreso derogue la actual ley, votando una nueva, para que esta clase de actos delictivos… ¡No vuelvan a quedar impunes y sin condena!

Hugo modesto Izurdiaga   

modestoizur@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos
1

Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia
2

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia

Zoe, la profesora creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina
3

Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos
4

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad
5

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT
6

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Comentarios