Quesos contaminados en Tucumán: los riesgos de la bacteria Listeria monocytogenes en humanos

Un lote de queso artesanal, elaborado sin marca en Tafí del Valle por un puestero ambulante que producía pocas piezas por semana, fue retirado de circulación tras detectarse la presencia de una bacteria en los análisis del Instituto Malbrán. Cuatro personas resultaron afectadas, aunque ninguna corre riesgo de vida. Las autoridades sanitarias incautaron todo el producto y exhortaron al vendedor a cesar su producción para evitar nuevos casos.