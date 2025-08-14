Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”

La banda se presentó en el Robert Nesta Club en 2017; en La Coupole en 2021; y en esta tercera visita a la provincia lo hará esta noche en Diva Club (Rivadavia 1.320), donde interpretarán las canciones de su último disco “La montaña” (lanzado en 2023, su sexto álbum de estudio), entre otros. “Sabemos lo difícil que es para cualquiera poder pagar una salida, un show y un vaso de cerveza. Eso nos motiva a dar lo mejor que tenemos, tratar de que ese esfuerzo del que te eligió esa noche valga la pena”, asegura el líder del grupo que integran Pipe Correa, Martín Ferbat, Miguel Mactas y Luciano Scalera.