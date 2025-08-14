Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”

“Nos gusta pensarnos como una pequeña orquesta de blues psicodélico. Es clave escucharnos, escuchar lo que hace el otro para saber cuándo hacer silencio y cuándo estallar”, dice Maxi Prietto cuando LA GACETA le pregunta qué es lo que más les prende fuego cuando tocan Los Espíritus.
La banda se presentó en el Robert Nesta Club en 2017; en La Coupole en 2021; y en esta tercera visita a la provincia lo hará esta noche en Diva Club (Rivadavia 1.320), donde interpretarán las canciones de su último disco “La montaña” (lanzado en 2023, su sexto álbum de estudio), entre otros. “Sabemos lo difícil que es para cualquiera poder pagar una salida, un show y un vaso de cerveza. Eso nos motiva a dar lo mejor que tenemos, tratar de que ese esfuerzo del que te eligió esa noche valga la pena”, asegura el líder del grupo que integran Pipe Correa, Martín Ferbat, Miguel Mactas y Luciano Scalera.
En una entrevista anterior Prietto había indicado que leían a Raymund Carver y Charles Bukowski y admiraban a Tom Waits, pero ahora dice que disfruta mucho de las crónicas policiales de Rodolfo Palacios, suele releer a John Fante y “trato de tener siempre una copia del Tao cerca; en cuanto a Waits, me encanta esa búsqueda que lo lleva a elegir instrumentaciones no convencionales y grabar en los pasillos de los grandes estudios”.
Los Espíritus es un grupo particular, tanto por su música como por sus letras, con influencias que se remiten a Manal o Pappo como, por ejemplo, en su descripción de una avenida, en el tema “Calles rotas”.
- Entre el blues, la cumbia y la psicodelia… ¿qué hilo conductor sienten que une todo?
- Es la música. Los géneros son referencias que sirven para comprender cosas más rápidamente. Si te dejás engañar por los géneros, te alejás de la música, que es una sola. Nosotros somos muy fans de distintas cosas. Yo soy fan de Hendrix, por ejemplo (de ahí la parte más psicodélica); mientras que otro de los músicos tiene otros gustos porque ha mamado otros géneros y otras influencias. Nos gusta sentirnos como una orquesta de blues psicodélico.
- Sus letras pintan escenas muy visuales, ¿de dónde salen esas imágenes?
- Nos gusta encontrar la belleza en lo ordinario. Lo complejo puede carecer de contenido y lo simple puede ser profundo, como una calle o una avenida. Así entendemos la misma realidad.
- En el proceso creativo, ¿suelen partir de una idea instrumental o de una frase imagen?
- Las canciones surgen de distintas maneras, lo más importante es la intuición y, una vez que apareció una idea que vale la pena, ponerse a trabajar. Hay una canción que hice “Otra tumba más” que empieza con una frase que le escuché decir a una señora a su marido en México. Estaban sentados en la vereda y ella le dijo: “y al final… nunca fuimos ricos”.
- En las actuales circunstancias, donde todo está difícil en la vida y en el país, esa situación se filtraba en alguna letra, o en las propias presentaciones de ustedes...
- Sabemos lo difícil que es para cualquiera poder pagar una salida, un show y un vaso de cerveza. Eso nos motiva a dar lo mejor que tenemos, tratar de que el esfuerzo del que te eligió esa noche valga la pena. Es inevitable sentir este malestar generalizado. Estamos frente a políticas de crueldad que afectan la salud, la educación, nuestra memoria y el día a día. Si en algo nos motiva es a seguir creando y seguir mejorando la calidad de nuestra música.