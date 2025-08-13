 Caputo insiste en que los bancos den más créditos en dólares para impulsar el mercado de capitales
Caputo insiste en que los bancos den más créditos en dólares para impulsar el mercado de capitales

El titular de Economía subrayó la necesidad de fomentar, en particular, el sector inmobiliario. Anunció que el Banco Nación lanzará una línea de préstamos en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos.

Luis Caputo
Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó la necesidad de impulsar el mercado de capitales en Argentina, en particular, para el sector inmobiliario. Durante su participación en la Expo Real Estate, el funcionario enfatizó que el país "no tiene un mercado de capitales desarrollado" y propuso una mayor disponibilidad de créditos para el desarrollo inmobiliario, especialmente en dólares, debido a las tasas más bajas.

"La tasa es mucho más baja y ustedes venden en dólares, por lo que sería lo natural", afirmó el funcionario en durante su participación en la muestra privada.

Caputo celebró el aumento del crédito al sector privado desde el inicio del gobierno de Javier Milei, aunque reconoció que "las tasas siguen siendo altas y los plazos cortos" en pesos.

En este contexto, adelantó una "gran noticia" para el sector: el Banco Nación lanzará una línea de préstamos en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos, según consignó el diario "Ámbito".

Estos préstamos tendrán una tasa "súper razonable" a 72 meses y ofrecerán la posibilidad de trasladar el crédito al comprador, lo que el ministro consideró una oportunidad significativa para el sector.

El ministro instó a los desarrolladores a prepararse para captar inversiones, ya que el interés del exterior es "fenomenal". No obstante, advirtió que los inversores extranjeros "necesitan un paraguas, un marco jurídico institucional que los respalde".

Caputo se mostró optimista sobre el futuro económico del país, sugiriendo que "lo que conviene hoy es tomar financiamiento y vender en dos años". A pesar del actual riesgo país, destacó que las empresas se están endeudando a tasas más bajas que el Estado. Finalmente, auguró un éxito electoral para el oficialismo en las próximas elecciones legislativas y aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027, pronosticando que Argentina será "el país con el mayor nivel de crecimiento en los próximos 30 años".

