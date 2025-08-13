Caputo insiste en que los bancos den más créditos en dólares para impulsar el mercado de capitales

Caputo se mostró optimista sobre el futuro económico del país, sugiriendo que "lo que conviene hoy es tomar financiamiento y vender en dos años". A pesar del actual riesgo país, destacó que las empresas se están endeudando a tasas más bajas que el Estado. Finalmente, auguró un éxito electoral para el oficialismo en las próximas elecciones legislativas y aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027, pronosticando que Argentina será "el país con el mayor nivel de crecimiento en los próximos 30 años".