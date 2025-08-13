La Justicia impidió que un candidato use el apodo “No soy Messi” en la boleta electoral

Gorri competirá en las elecciones legislativas representando al partido vecinal “Sentido Común Marplatense” y pretendía que el mote que lo acompaña en Internet formara parte oficial de su identificación como candidato. Su popularidad creció durante la pandemia, cuando empezó a compartir videos humorísticos en los que jugaba con su asombroso parecido físico con el capitán de la selección argentina. Uno de sus contenidos más recordados muestra un control vehicular en Olavarría, en el que un agente le pidió quitarse el barbijo y bromeó con su similitud con el astro rosarino.