La Justicia impidió que un candidato use el apodo “No soy Messi” en la boleta electoral

El fanatismo por Lionel Messi suele manifestarse de maneras sorprendentes, pero esta vez intentó llegar a las urnas. Leonardo Gorri, actor y candidato a concejal en Mar del Plata, buscó que en la boleta electoral apareciera su apodo “No soy Messi”, con el que se hizo viral en redes sociales, aunque la Justicia frenó su iniciativa.
Gorri competirá en las elecciones legislativas representando al partido vecinal “Sentido Común Marplatense” y pretendía que el mote que lo acompaña en Internet formara parte oficial de su identificación como candidato. Su popularidad creció durante la pandemia, cuando empezó a compartir videos humorísticos en los que jugaba con su asombroso parecido físico con el capitán de la selección argentina. Uno de sus contenidos más recordados muestra un control vehicular en Olavarría, en el que un agente le pidió quitarse el barbijo y bromeó con su similitud con el astro rosarino.
Sin embargo, la Junta Electoral rechazó su pedido al considerar que la palabra “Messi” es una marca registrada a nombre de Lionel Andrés Messi Cuccittini y, por lo tanto, su uso está protegido por ley. La normativa no solo alcanza fines comerciales, sino también la utilización en cualquier ámbito de nombres, frases, imágenes o símbolos asociados a la figura pública.
El organismo señaló además que, incluso bajo la forma de “No soy Messi”, se estaría obteniendo un beneficio del reconocimiento y prestigio del futbolista, lo que constituye un aprovechamiento indebido de su imagen. Con esta decisión, el candidato deberá presentarse en la boleta únicamente con su nombre y apellido, dejando afuera el guiño que lo hizo popular en redes sociales.