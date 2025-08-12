Messi lesionado: ¿se pierde la última doble fecha de Eliminatorias?

Lionel Messi encendió las alarmas el pasado sábado al abandonar a los diez minutos el duelo que Inter Miami ganó por penales a Necaxa, en la Leagues Cup, debido a una molestia en el isquiotibial derecho. Al día siguiente, el club informó que se trata de una lesión leve, aunque suficiente para dejarlo fuera de las canchas durante algunos encuentros.
La ausencia del capitán no solo complica a Javier Mascherano, que perderá a su principal figura para compromisos clave, incluido el choque del miércoles ante Pumas por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, sino que también preocupa a Lionel Scaloni. El entrenador de la "Albiceleste" deberá definir este mes la lista para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela, el 4 de septiembre en Buenos Aires, y frente a Ecuador, el 9 en Quito.
Aunque Argentina ya aseguró su boleto al Mundial 2026, la presencia de Messi siempre genera un atractivo especial, y el cruce contra la "Vinotinto" será el último oficial en casa antes de la Copa del Mundo. Por la levedad de la lesión y el tiempo que resta, todo indica que podría llegar a esos compromisos, pero su regreso dependerá de la evolución física y aún no tiene fecha confirmada para volver a jugar.
El capitán arrastra un historial reciente de problemas musculares. En marzo de 2024 sufrió otra lesión en el mismo isquiotibial, que lo dejó fuera de partidos tanto con Inter Miami como con la Selección. Más tarde padeció una lesión ligamentaria en el tobillo derecho durante la final de la Copa América, y recientemente molestias en el aductor izquierdo lo privaron de disputar los clásicos de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil.
De momento, Messi se perdería los encuentros ante Pumas por la Leagues Cup (6 de agosto) y, en la MLS, frente a Orlando City (10), Los Ángeles Galaxy (16), DC United (23) y Chicago Fire (30), siempre que su recuperación no se adelante.