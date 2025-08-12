Messi lesionado: ¿se pierde la última doble fecha de Eliminatorias?

La ausencia del capitán no solo complica a Javier Mascherano, que perderá a su principal figura para compromisos clave, incluido el choque del miércoles ante Pumas por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, sino que también preocupa a Lionel Scaloni. El entrenador de la "Albiceleste" deberá definir este mes la lista para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela, el 4 de septiembre en Buenos Aires, y frente a Ecuador, el 9 en Quito.