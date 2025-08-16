El truco viral de TikTok para conocerte mejor con ChatGPT

Mimi contó que al principio dudaba de la eficacia del experimento, pero terminó sorprendida por el nivel de detalle de la respuesta. ChatGPT la describió como “una persona ambiciosa con una fuerte conexión a su libertad personal y profesional”, algo que ella consideró “intenso y muy certero”. El video, en el que relató el paso a paso y su reacción, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.