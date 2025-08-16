 El truco viral de TikTok para conocerte mejor con ChatGPT
Una creadora de contenido compartió una pregunta que, según miles de usuarios, revela rasgos ocultos de la personalidad con sorprendente precisión.

Hace 2 Hs

En el universo de las redes sociales, cada tanto aparece un desafío capaz de captar la atención de miles de personas. Esta vez, el protagonista es ChatGPT, la inteligencia artificial que, con una sola pregunta, promete revelar aspectos ocultos de la personalidad. La fórmula se volvió viral en TikTok luego de que la creadora de contenido española Mimi compartiera su experiencia.

El truco consiste en preguntar: “¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?”. De esta forma, la IA analiza patrones de conversaciones previas, preferencias y temas recurrentes para elaborar un perfil personalizado.

Mimi contó que al principio dudaba de la eficacia del experimento, pero terminó sorprendida por el nivel de detalle de la respuesta. ChatGPT la describió como “una persona ambiciosa con una fuerte conexión a su libertad personal y profesional”, algo que ella consideró “intenso y muy certero”. El video, en el que relató el paso a paso y su reacción, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

La publicación superó los 27 mil “me gusta” y generó un debate en la red social. Mientras algunos usuarios compartieron diagnósticos igual de profundos, otros ironizaron comparando las respuestas con horóscopos. Hubo quienes recibieron descripciones positivas y también mensajes más críticos, lo que despertó curiosidad sobre el alcance real de la IA para analizar a las personas.

El fenómeno dejó en claro que, más allá de resolver dudas y problemas, la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta introspectiva, invitando a reflexionar sobre la identidad, tanto en el plano personal como profesional.

