 Cuatro femicidios en los que las víctimas fueron enterradas
Secciones
Seguridad

Cuatro femicidios en los que las víctimas fueron enterradas

Un trágico listado de casos que se registraron en los últimos 26 años.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
2

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes
4

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo
5

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”
6

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Más Noticias
El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Comentarios