El biógrafo de Milei puso en duda la denuncia de Julieta Prandi y luego borró su mensaje

“Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse… sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad… haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió Márquez, quien es coautor del libro Milei, la revolución que no vieron venir y ya había sido cuestionado en otras oportunidades por calificar a los homosexuales como “insanos” y por negar crímenes de la última dictadura militar, como apropiaciones de bebés y violaciones a mujeres detenidas.