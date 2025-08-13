 El biógrafo de Milei puso en duda la denuncia de Julieta Prandi y luego borró su mensaje
El biógrafo de Milei puso en duda la denuncia de Julieta Prandi y luego borró su mensaje

Nicolás Márquez cuestionó el fallo judicial que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. Tras una ola de críticas, eliminó el posteo y se justificó.

Hace 1 Hs

Nicolás Márquez, abogado, escritor y amigo cercano del presidente Javier Milei, volvió a generar polémica este miércoles al poner en duda la denuncia de abuso sexual que la modelo Julieta Prandi realizó contra su ex marido, Claudio Contardi, recientemente condenado a 19 años de prisión por la Justicia bonaerense.

El comentario fue publicado en redes sociales horas después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana encontrara a Contardi culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y ordenara su inmediata detención.

“Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse… sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad… haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, escribió Márquez, quien es coautor del libro Milei, la revolución que no vieron venir y ya había sido cuestionado en otras oportunidades por calificar a los homosexuales como “insanos” y por negar crímenes de la última dictadura militar, como apropiaciones de bebés y violaciones a mujeres detenidas.

En su mensaje, el escritor se preguntó: “¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja…?”. También expresó “sospechar mucho de las denuncias tardías” que, según él, se sustentan solo “en el apoyo del lobby de actores, de amigos de la denunciante y de su pareja actual”.

Márquez cuestionó además que “ninguno” de los testigos fuese presencial de los hechos y concluyó: “No me cierra nada”.

La publicación recibió un masivo repudio en redes sociales, lo que llevó a Márquez a borrarla. Sin embargo, justificó su decisión con otro mensaje: “El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho… me obligó a borrar el tuit. No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento… Bye”.

El episodio se produce en medio de un fuerte respaldo público a Prandi tras el fallo judicial, que consideró probados los abusos y el grave daño psicológico causado por Contardi durante la relación.

