 Miguel Ángel Russo mueve el tablero: Boca viaja a Mendoza en busca de su primer triunfo
Secciones
DeportesFútbol

Miguel Ángel Russo mueve el tablero: Boca viaja a Mendoza en busca de su primer triunfo

Con Nicolás Figal y Ayrton Costa a disposición y varias dudas en ataque, el DT define el equipo para enfrentar a Independiente Rivadavia y poner fin a la peor racha sin victorias en la historia "xeneize".

MUCHAS DUDAS. Miguel Ángel Russo todavía no define el once para enfrentar a Independiente Rivadavia en Mendoza
Hace 1 Hs

La peor racha de la historia “xeneize”, 12 partidos sin victorias, persigue a Miguel Ángel Russo, que en su tercer ciclo todavía no pudo festejar. El domingo, en Mendoza, Boca enfrentará a Independiente Rivadavia con la obligación de cortar la sequía y seguir en carrera por el Clausura o, al menos, pelear un lugar en la Copa Libertadores por la tabla anual.

El entrenador programó doble turno este miércoles y repetirá el jueves en la Bombonera, en la previa del viaje. En la práctica abierta ya aparecieron pistas: regreso de Nicolás Figal, recuperación de Ayrton Costa y la posibilidad de que Rodrigo Battaglia deje la zaga para reforzar el medio. Malcom Braida no estuvo por el nacimiento de su hijo, mientras que Ander Herrera y Tomás Belmonte siguen lesionados.

En defensa, Russo probó dos líneas distintas. La primera, con Juan Barinaga, Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; la segunda, con Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Costa y Frank Fabra. Pellegrino sumó seis partidos seguidos desde su debut, pero Costa volvió a entrenar con normalidad y pelea por un lugar. La última vez que Boca mantuvo el arco en cero fue ante Argentinos Juniors, justamente en el último partido de Figal antes de su lesión.

En el mediocampo, el objetivo es acompañar mejor a Leandro Paredes. Milton Delgado, Williams Alarcón o el propio Battaglia son las opciones. En ataque, el flojo momento de Edinson Cavani abre la puerta para Milton Giménez (gol y asistencia contra Racing) o Exequiel Zeballos, que se recupera de un golpe. El esquema, entre un 4-3-3 o doble nueve, sigue siendo parte de las incógnitas.

El domingo, desde las 21.30 en el Malvinas Argentinas, con Pablo Dóvalo como árbitro y visitantes habilitados, Boca buscará en Mendoza algo más que tres puntos: el primer triunfo de la era Russo III.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsMendozaClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaLeandro ParedesMiguel Ángel RussoEdinson CavaniFrank Fabra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
2

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
4

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo
5

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
6

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Más Noticias
El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Comentarios