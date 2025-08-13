Miguel Ángel Russo mueve el tablero: Boca viaja a Mendoza en busca de su primer triunfo

En defensa, Russo probó dos líneas distintas. La primera, con Juan Barinaga, Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; la segunda, con Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Costa y Frank Fabra. Pellegrino sumó seis partidos seguidos desde su debut, pero Costa volvió a entrenar con normalidad y pelea por un lugar. La última vez que Boca mantuvo el arco en cero fue ante Argentinos Juniors, justamente en el último partido de Figal antes de su lesión.