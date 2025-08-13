 “Es un destrato”: un campeón de Libertadores con River salió en defensa de Edinson Cavani
“Es un destrato”: un campeón de Libertadores con River salió en defensa de Edinson Cavani

Ignacio Scocco habló del presente del delantero urugayo en Boca y señaló que la presión en el fútbol argentino agrava las rachas negativas.

INESPERADO APOYO. Scocco salió a bancar a Cavani tras las numerosas críticas que recibe el delantero uruguayo
Hace 20 Min

En medio de las críticas por su bajo rendimiento, Edinson Cavani recibió un respaldo inesperado. Ignacio Scocco, exdelantero de River y campeón de la Copa Libertadores 2018, se desmarcó de los colores y habló desde lo profesional para apoyar al uruguayo, que atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde que llegó a Boca.

Con apenas tres goles y dos asistencias en 17 partidos en lo que va del año, “Matador” perdió terreno en la consideración de los hinchas, se ausentó en encuentros clave y no convierte por el torneo local desde marzo, ante Defensa y Justicia. En el último clásico contra Racing, falló una ocasión clara y se fue reemplazado entre silbidos.

“Le tengo un respeto enorme a Cavani, porque es una figura mundial. Me da mucha bronca que pasen estas cosas. Más allá de que esté jugando en Boca, me gusta hablar bien de los jugadores”, dijo Scocco en el programa de streaming de Gastón Edul, en Olga.

El santafesino comparó su situación con la que vivió Gonzalo Higuaín en la Selección argentina: “Lo que pasa con Cavani es lo mismo que pasó con “Pipa”. Todos hemos tenido momentos en los que no te sale una, y en Argentina es peor por la presión y por cómo se vive el fútbol. Me jode el destrato con él”.

Scocco, cuarto máximo goleador de la era Marcelo Gallardo en River con 38 tantos, también destacó la dificultad de destacarse en la Liga Profesional: “El fútbol argentino es el más competitivo y difícil de todos. Es muy fuerte táctica y físicamente. No tenés el espacio que hay en otras ligas”.

Cavani, de 38 años, llegó a Boca a mediados de 2023 tras su paso por el Valencia. Fue parte del equipo que alcanzó la final de la Libertadores ante Fluminense y tuvo su mejor racha en la Copa de la Liga 2024, con 7 goles en 12 partidos. Sin embargo, los últimos meses estuvieron marcados por fallos decisivos, como el gol perdido abajo del arco frente a Alianza Lima que pudo haber significado la clasificación en la Copa Libertadores.

El uruguayo tendrá la oportunidad de reencontrarse con el gol en los próximos compromisos: este domingo ante Independiente Rivadavia en Mendoza y el 24 de agosto frente a Banfield, en la Bombonera.

