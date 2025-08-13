“Es un destrato”: un campeón de Libertadores con River salió en defensa de Edinson Cavani

Cavani, de 38 años, llegó a Boca a mediados de 2023 tras su paso por el Valencia. Fue parte del equipo que alcanzó la final de la Libertadores ante Fluminense y tuvo su mejor racha en la Copa de la Liga 2024, con 7 goles en 12 partidos. Sin embargo, los últimos meses estuvieron marcados por fallos decisivos, como el gol perdido abajo del arco frente a Alianza Lima que pudo haber significado la clasificación en la Copa Libertadores.