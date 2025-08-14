 Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Secciones
Política

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

La nómina contempla tres postulaciones testimoniales y una fuerte presencia de representantes del interior

Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Elecciones de octubre: ya se percibe la danza de los nombres en Tucumán

Elecciones de octubre: ya se percibe la danza de los nombres en Tucumán

Jaldo liderará la lista del PJ y tomará licencia 30 días antes de las elecciones

Jaldo liderará la lista del PJ y tomará licencia 30 días antes de las elecciones

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
2

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
3

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
4

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
5

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
6

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Más Noticias
Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

SUBE: nueva función para activar atributos

SUBE: nueva función para activar atributos

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

El Gobierno nacional mostró intención de negociar por los ATN

El Gobierno nacional mostró intención de negociar por los ATN

La cena de Milei y aliados, entre vetos y “Homo Argentum”

La cena de Milei y aliados, entre vetos y “Homo Argentum”

Comentarios