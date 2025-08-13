 En la previa del acto de "Tucumán Primero", Mansilla y Juri resaltaron la unidad del peronismo
En la previa del acto de "Tucumán Primero", Mansilla y Juri resaltaron la unidad del peronismo

Los referentes del espacio oficialista anticiparon el lanzamiento de la lista de candidatos para las elecciones de octubre.

Hace 2 Hs

En la previa al anuncio de los nombres de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre del espacio “Tucumán Primero”, Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura, afirmó que el objetivo principal es consolidar una lista que represente a todo el espacio. 

“La tendrá que anunciar el gobernador, pero puedo decir que el 100% del peronismo institucional está contenido. Lo que nos une es hacer la mejor elección posible y demostrar que primero está Tucumán”, dijo a LA GACETA.

Mansilla defendió la inclusión de figuras de alto perfil, incluso como suplentes, y relativizó las críticas a las candidaturas testimoniales. “Lo vemos como una forma de mostrar apoyo a Jaldo. Después del 26 de octubre quedan dos años de gestión, y una elección sólida nos dará más peso político para negociar en beneficio de la provincia”, dijo.

Por su parte, Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante, destacó que el peronismo llega a la contienda “unido, movilizado y preparado para dar batalla”. Estimó que el oficialismo podría alcanzar “tres bancas, lo que sería una muy buena elección”.

Juri diferenció los modelos en disputa: “La Nación propone un modelo sin obra pública, en contra de jubilados y personas con discapacidad, mientras que Tucumán defiende un Estado presente y políticas que protegen a los sectores más vulnerables”.

El acto cuenta con la presencia de referentes de distintos sectores, desde históricos del justicialismo hasta dirigentes provenientes de otros espacios, como el alfarismo.

