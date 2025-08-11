Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

“El peronismo en Tucumán no se va a pintar de color violeta. Muy por el contrario, vamos a dar un no rotundo a las políticas de hambre y miseria de Milei, que golpean especialmente a los sectores populares”, remarcó. Y agregó: “Ya no se trata de llegar a fin de mes, sino de parar la olla día a día. Este es un modelo que concentra privilegios en pocos a costa del sacrificio de las mayorías”.