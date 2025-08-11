Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Javier Noguera, posible candidato a diputado nacional en tercer lugar de la nómina del oficialismo, participó este lunes de un acto institucional del gobierno y dejó definiciones políticas de cara al proceso electoral.
“Estamos formalizando esta semana la unidad del peronismo. No solamente nosotros, sino todo el movimiento en Tucumán, teníamos esa expectativa”, afirmó a LA GACETA.
Noguera sostuvo que el objetivo central es “abrir las puertas hacia un nuevo país” y aseguró que la sociedad “le va a decir basta a Javier Milei, no solo en Tucumán sino en todo el país”.
Consultado sobre su acercamiento al oficialismo y la posibilidad de que Tafí Viejo regrese al Pacto Social, indicó que es un tema que se está conversando con el gobernador, pero aclaró que “la razón más decisiva para la unidad es entender que formamos parte de un proceso histórico, decisivo y vital para el futuro del país”.
“El peronismo en Tucumán no se va a pintar de color violeta. Muy por el contrario, vamos a dar un no rotundo a las políticas de hambre y miseria de Milei, que golpean especialmente a los sectores populares”, remarcó. Y agregó: “Ya no se trata de llegar a fin de mes, sino de parar la olla día a día. Este es un modelo que concentra privilegios en pocos a costa del sacrificio de las mayorías”.
Sobre las diferencias internas en el movimiento, Noguera dijo que “la política es dinámica” y que lo importante es haber “restituido el diálogo” para enfrentar con éxito al gobierno nacional. “Esperamos lograr posiciones unificadas para desafiar este modelo de ajuste e injusticia”, expresó.
Finalmente, respondió a los cuestionamientos del dirigente libertario Lisandro Catalán sobre eventuales candidaturas testimoniales: “La Libertad Avanza no tiene autoridad moral para hablar de eso, porque usan esas mismas prácticas en la provincia de Buenos Aires. Además, hoy ni siquiera tienen candidato en Tucumán”, sentenció.