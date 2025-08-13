“Vamos a representar a Tucumán en el Congreso”, dicen los dirigentes peronistas antes de las elecciones

Dirigentes peronistas de distintas vertientes se reunieron este miércoles en Banda del Río Salí en el acto oficial de la lista "Tucumán Primero" con la que va a competir el oficialismo provincial de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Entre las figuras presentes, se destacaron Francisco Navarro y Gabriel Yedlin, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un frente que represente los intereses de los tucumanos frente a las políticas del gobierno nacional.
“Estamos contentos viviendo esta fiesta. Esto es un mensaje de unidad y acuerdo en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. Queremos un país que incluya a todos los argentinos, no que deje a nadie afuera”, dijo.
Por su parte, Yedlin aclaró que la convergencia de distintos sectores del peronismo no responde a cuestiones personales, sino a la necesidad de frenar políticas nacionales que consideran perjudiciales para la provincia. “Los jubilados, los universitarios, la ciencia y la técnica en Tucumán están en riesgo. Este límite lo va a poner el peronismo tucumano”, afirmó.
Ambos dirigentes coincidieron en que la discusión sobre el futuro del voto y la política nacional quedará para después de las elecciones, y destacaron el acompañamiento del bloque peronista a iniciativas como el aumento de jubilaciones y el apoyo al Hospital Garrahan.
Yedlin también respondió a las críticas de La Libertad Avanza sobre la “testimonialidad” de algunos candidatos, asegurando que lo central es la representación del espacio y la postura en juego. “Estamos convencidos de que vamos a ganar esta elección y de que nuestros diputados van a defender a Tucumán”, concluyó.