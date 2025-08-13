“Vamos a representar a Tucumán en el Congreso”, dicen los dirigentes peronistas antes de las elecciones

Dirigentes peronistas de distintas vertientes se reunieron este miércoles en Banda del Río Salí en el acto oficial de la lista "Tucumán Primero" con la que va a competir el oficialismo provincial de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Entre las figuras presentes, se destacaron Francisco Navarro y Gabriel Yedlin, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un frente que represente los intereses de los tucumanos frente a las políticas del gobierno nacional.