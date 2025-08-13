 “Vamos a representar a Tucumán en el Congreso”, dicen los dirigentes peronistas antes de las elecciones
“Vamos a representar a Tucumán en el Congreso”, dicen los dirigentes peronistas antes de las elecciones

De cara al 26 de octubre, Francisco Navarro y Gabriel Yedlin coincidieron en la necesidad de consolidar un frente que represente "los intereses de los tucumanos".

Hace 1 Hs

Dirigentes peronistas de distintas vertientes se reunieron este miércoles en Banda del Río Salí en el acto oficial de la lista "Tucumán Primero" con la que va a competir el oficialismo provincial de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Entre las figuras presentes, se destacaron Francisco Navarro y Gabriel Yedlin, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un frente que represente los intereses de los tucumanos frente a las políticas del gobierno nacional.

“Estamos contentos viviendo esta fiesta. Esto es un mensaje de unidad y acuerdo en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. Queremos un país que incluya a todos los argentinos, no que deje a nadie afuera”, dijo.

Por su parte, Yedlin aclaró que la convergencia de distintos sectores del peronismo no responde a cuestiones personales, sino a la necesidad de frenar políticas nacionales que consideran perjudiciales para la provincia. “Los jubilados, los universitarios, la ciencia y la técnica en Tucumán están en riesgo. Este límite lo va a poner el peronismo tucumano”, afirmó.

ARCHIVO

Ambos dirigentes coincidieron en que la discusión sobre el futuro del voto y la política nacional quedará para después de las elecciones, y destacaron el acompañamiento del bloque peronista a iniciativas como el aumento de jubilaciones y el apoyo al Hospital Garrahan.

Yedlin también respondió a las críticas de La Libertad Avanza sobre la “testimonialidad” de algunos candidatos, asegurando que lo central es la representación del espacio y la postura en juego. “Estamos convencidos de que vamos a ganar esta elección y de que nuestros diputados van a defender a Tucumán”, concluyó.

Banda del Río SalíGabriel YedlinArgentinaJavier MileiLibertad AvanzaFrancisco Navarro
