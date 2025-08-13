El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

El Partido Justicialista (PJ) Tucumán oficializó la lista de candidatos que competirá en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. El acto se realizó en el Club Concepción BB, en Banda del Río Salí, y estuvo encabezado por el gobernador, Osvaldo Jaldo.
La nómina de Tucumán Primero estará encabezada por el propio Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla. Como suplentes figuran el senador nacional Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo.
En su discurso, Jaldo destacó que la presentación de la lista refleja un hecho “histórico” para el peronismo tucumano: “No es casualidad la unidad del peronismo en la provincia. Hemos sido capaces de dejar de lado diferencias personales, institucionales y políticas para lograr el 100% de unidad. Muchos no creían que íbamos a ser la primera provincia en presentar la lista completa para competir a nivel nacional, pero acá estamos”.
El mandatario, cuya candidatura es considerada testimonial ya que no dejaría la Gobernación para asumir como diputado, también habló sobre la importancia de la contienda electoral. “El 26 de octubre Tucumán se juega mucho: el presente y el futuro, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y nietos. Nadie puede mirar para otro lado. Necesitamos a la militancia en la calle, golpeando puerta por puerta, barrio por barrio”.
En un mensaje crítico hacia la Nación, Jaldo remarcó las diferencias de prioridades. “Mientras el gobierno nacional se pasa los años arreglando variables macroeconómicas para mostrarle al Fondo Monetario Internacional, nosotros gobernamos para el pueblo tucumano, para las 93 comunas rurales y los 19 municipios de la provincia”.
El acto contó con la presencia de dirigentes y funcionarios de peso, como las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, además de diputados nacionales. Jaldo tuvo palabras de agradecimiento para todos, en especial para Juan Manzur y Miguel Acevedo, por su predisposición a integrar la lista como suplentes, y para el diputado Agustín Fernández “por poner la cara por Tucumán en estos dos años”.
En un tramo final, el gobernador apeló a la historia tucumana. “Como Bernabé Aráoz en la Batalla de Tucumán le dijo a Belgrano ‘no van a pasar’, hoy le decimos a los porteños: no van a pasar por Tucumán, les vamos a ganar las elecciones punta a punta”.