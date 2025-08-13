El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

El mandatario, cuya candidatura es considerada testimonial ya que no dejaría la Gobernación para asumir como diputado, también habló sobre la importancia de la contienda electoral. “El 26 de octubre Tucumán se juega mucho: el presente y el futuro, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y nietos. Nadie puede mirar para otro lado. Necesitamos a la militancia en la calle, golpeando puerta por puerta, barrio por barrio”.