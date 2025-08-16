 Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa
Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa

No todas las plantas son la mejor opción para interiores, algunas pueden ser trampas engañosas en las que los desprevenidos pueden caer.

Hace 4 Hs

Es común pensar que todas las plantas son beneficiosas para el hogar, pueden limpiar la energía y el aire o aromatizarlo. Sin embargo, no todas las plantas son la mejor opción para interiores, algunas pueden ser trampas engañosas en las que los desprevenidos pueden caer.

"50 años de reclamos sin respuestas": el drama invisible de los que viven entre ratas, mosquitos y abandono en Tucumán

50 años de reclamos sin respuestas: el drama invisible de los que viven entre ratas, mosquitos y abandono en Tucumán

Una de estas engañosas, pero hermosas trampas son los helechos, debido a que puede atraer garrapatas y poner en peligro la salud de tus mascotas. Los jardineros advierten sobre que este objeto verde crea las condiciones perfectas en el ambiente para que estos parásitos se desarrollen.

¿Por qué los helechos atraen garrapatas?

Los helechos, con sus frondas densas, son capaces de retener humedad y crear un microclima propicio para la vida de distintos organismos. Sus hojas, amplias y superpuestas, brindan sombra y refugio, lo que facilita que las garrapatas encuentren un lugar seguro donde esconderse. Este entorno húmedo y protegido resulta ideal para que estos parásitos se mantengan activos por más tiempo.

A esto se suma que ciertas especies de helechos liberan compuestos químicos perceptibles para las garrapatas. Estos aromas actúan como un atractivo natural, guiando a los insectos hacia el área donde crecen las plantas. Como consecuencia, la presencia de helechos en un jardín puede incrementar el riesgo de infestaciones.

Qué hacer si tenés helechos en casa y no los queres tirar

Si decidís conservar los helechos en tu jardín, es fundamental aplicar medidas de prevención para cuidar a tus mascotas. Lo primero es ubicarlos lejos de las zonas donde tus perros o gatos suelen descansar o jugar, reduciendo así el contacto directo. También es importante realizar podas frecuentes para recortar las frondas y disminuir tanto la humedad como la densidad de la planta.

Además, mantené el jardín limpio: eliminá malezas y cortá el césped con regularidad para evitar que se formen otros escondites para las garrapatas. Revisá el pelaje de tu mascota cada vez que regrese del patio o de un paseo, y protegela con pipetas, collares o pastillas antiparasitarias indicadas por un veterinario. Estas acciones simples pueden marcar una gran diferencia en la prevención de infestaciones.

