Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa

Qué hacer si tenés helechos en casa y no los queres tirar

Si decidís conservar los helechos en tu jardín, es fundamental aplicar medidas de prevención para cuidar a tus mascotas. Lo primero es ubicarlos lejos de las zonas donde tus perros o gatos suelen descansar o jugar, reduciendo así el contacto directo. También es importante realizar podas frecuentes para recortar las frondas y disminuir tanto la humedad como la densidad de la planta.