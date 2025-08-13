“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

Aunque el desempeño del bonaerense en la tercera instancia tuvo un buen nivel, Rodríguez González se adueñó de “Never enough”, una de las canciones más reconocidas de “The greatest showman”. Nuevamente cargó con el mensaje poético y el coro “It’ll never be enough for me” representó de la forma más gráfica su paso por el certamen. Es que llegar hasta los Knock outs no fue suficiente y el compromiso y amor que puso en su camino le permitieron apropiarse de la ronda y quedar con la victoria. En las redes sociales, tanto su nombre como el tema al que le dio voz, se convirtieron de inmediato en tendencia; un claro reconocimiento del potencial de la participante. “Me lloré la vida –soltó emocionada–. Se siente totalmente surreal ver mi nombre y la canción en tendencias. Solía seguir las otras ediciones por X y, ¿ver que ahora se habla de mí? No tengo ni palabras”, contó a LA GACETA.