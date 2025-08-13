“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

Tucumán tiene talento y “La Voz Argentina” es la prueba latente de ello. Casi una decena de participantes de la provincia quedaron seleccionados entre los mejores. Con el paso de las instancias, los jurados del show fueron eligiendo a los mejores y hoy, entre ellos, queda una tucumana que canta con sentimiento.
Eugenia Rodríguez González es una apasionada estudiante de la música, una portadora de un talento inigualable, una fanática de los musicales, y una persona cálida y comprometida, según la definen sus allegados. “Te mirábamos con Juliana (Gattas) y decíamos: ‘Esto puede andar’”, le anticipó Ale Sergi, de Miranda! la primera vez que la escuchó cantar. Y acertó porque funcionó. Hoy “Euge” es una de las favoritas del equipo del dúo pop y también del público. Arrasó con cada uno de sus contrincantes y demostró que tiene de qué valerse. Así es como llegó a hacerse lugar en la cuarta instancia del programa de Telefé: los playoffs.
Salida de las escuelas de canto de Tucumán y formada con profesionales como Ana María Ternavasio, pasó también por instituciones de Buenos Aires en las que se profesionalizó en el teatro musical. “Canto desde que tengo uso de razón”, responde cuando le preguntan por sus inicios.
La trayectoria de Eugenia Rodríguez
El puesto que hoy tiene no apareció por arte de magia. De hecho, se había presentado a los castings anteriores del programa, pero quedó recién en esta edición. Desde entonces ya era una fiel seguidora del certamen y la suerte –y su pasión– quisieron que su vida tuviera un cambio de perspectiva. Su audición a ciegas estuvo atravesada por los nervios. Pero en cuanto inició la segunda mitad de su canción, decidió dejarse llevar. “Es literalmente un salto al vacío y rezar que salga bien –recuerda de su primera etapa en la pantalla–. Pasada la primera parte de la canción sentí que probablemente no se darían vuelta y tomé la decisión de disfrutar el tiempo que me quede en ese escenario. Tal vez llegar a esa entrega es lo que hizo que finalmente se dejaran de escuchar los nervios y se dieran vuelta”.
La segunda instancia representó un desafío, porque implicaba enfrentarse a alguien más, a un otro que funcionaba como un espejo. De allí, probablemente solo uno continuaría en competencia. Pero, como dice “A moment like this”, la canción que le tocó interpretar a dúo con Ximena Padilla: “Some people wait a lifetime for a moment like this” y la tucumana supo reconocer y aprovechar su oportunidad. Después de la interpretación del dúo, Miranda! decidió jugar el comodín y quedarse con ambas participantes. “Ximena tuvo un poco más de perfección acústica. Pero Euge, un poco más de emoción”, destacó en su devolución con ternura Gattas. La empatía de la que después habló la madre de Eugenia quedó evidenciada cuando, al terminar la ronda, se acercó a su compañera para ayudarla a contener su llanto y celebrar juntas el inesperado empate.
Eugenia González, directo a las instancias finales de "La Voz"
Para los Knock outs, la competencia escaló y quedó evidenciada: dos participantes en dos esquinas del ring, con canciones y estilos bien distinguidos, con el escenario todo para ellos, pero con una mayor exigencia por parte de sus coaches. Benjamín Depasquali fue el contrincante de turno que, en cuanto conoció el nombre de su adversaria, supo la dificultad que le esperaba y soltó un disimulado gesto de huída. “Lo que me pasó con Eugenia es que cuando estábamos ensayando y cerraste los ojos para cantar dije: ‘Qué nervios acá, me imagino lo que va a pasar (en el escenario) con las luces y todo”, le dijo después Gattas.
Aunque el desempeño del bonaerense en la tercera instancia tuvo un buen nivel, Rodríguez González se adueñó de “Never enough”, una de las canciones más reconocidas de “The greatest showman”. Nuevamente cargó con el mensaje poético y el coro “It’ll never be enough for me” representó de la forma más gráfica su paso por el certamen. Es que llegar hasta los Knock outs no fue suficiente y el compromiso y amor que puso en su camino le permitieron apropiarse de la ronda y quedar con la victoria. En las redes sociales, tanto su nombre como el tema al que le dio voz, se convirtieron de inmediato en tendencia; un claro reconocimiento del potencial de la participante. “Me lloré la vida –soltó emocionada–. Se siente totalmente surreal ver mi nombre y la canción en tendencias. Solía seguir las otras ediciones por X y, ¿ver que ahora se habla de mí? No tengo ni palabras”, contó a LA GACETA.
Hasta ahora, se trata de la primera tucumana con un lugar asegurado en la cuarta instancia. Aunque ya terminaron de grabarse los Play Offs, guarda en secreto cuáles son los próximos pasos que le depara la competencia.