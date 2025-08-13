Caos y forcejeos en La Voz: el "doble robo" que llevó a una disputa entre "Lali" y Miranda!

Joaquín Martínez abandonó el team Soledad

La presentación de Joaquín Martínez puso a temblar por un momento la simpatía entre Lali y Miranda. El joven fascinó con su interpretación de "Corazón Americano” de Jorge Rojas en el debut de los Knockouts. Sin embargo, su contrincante, Milagros Gerez Amud logró cautivar más a su coach al entonar "Cuando llora mi guitarra" que dispuso la balanza a su favor. Soledad Patorutti eligió a la venezolana y Martínez quedaba así eliminado. “Me identifico con los dos, pero me voy a guiar por lo que me han dicho mis compañeros. Me voy a quedar con Milagros”, expresó la referente del folklore argentino.