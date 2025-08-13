 Caos y forcejeos en La Voz: el "doble robo" que llevó a una disputa entre "Lali" y Miranda!
"Lali" y Miranda! protagonizaron un divertido enfrentamiento cuando ambos decidieron "robar" a un participante.

Miranda! y "Lali" protagonizaron un divertido forcejeo.
Hace 2 Hs

Comenzaron los "knockouts" en La Voz Argentina y en su segunda edición, el combate se trasladó de los participantes a las sillas del jurado. En una etapa clave donde la tensión se eleva al máximo, Miranda! y "Lali" se enfrentaron en un insólito intento de doble "robo", que elevó la temperatura en el estudio de Telefe.

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

El enfrentamiento entre Joaquín Martínez y Milagros Amud en la instancia de los "knockouts" lideró hacia otra disputa entre el team Mirada! y el team "Lali". El divertido cruce ocurrió luego de que el oriundo de Zapala, Neuquén quedara eliminado del equipo de Soledad Pastorutti, lo que desató la competencia entre el jurado por sumarlo a sus filas.

Joaquín Martínez abandonó el team Soledad

La presentación de Joaquín Martínez puso a temblar por un momento la simpatía entre Lali y Miranda. El joven fascinó con su interpretación de "Corazón Americano” de Jorge Rojas en el debut de los Knockouts. Sin embargo, su contrincante, Milagros Gerez Amud logró cautivar más a su coach al entonar "Cuando llora mi guitarra" que dispuso la balanza a su favor. Soledad Patorutti eligió a la venezolana y Martínez quedaba así eliminado. “Me identifico con los dos, pero me voy a guiar por lo que me han dicho mis compañeros. Me voy a quedar con Milagros”, expresó la referente del folklore argentino.

Martínez se despedía del escenario con una confesión sobre su vínculo con la música y su inspiración para entregarse a la melodía. “Es el amor de mi vida, el primero que me inspiró a hacer música fue Jorge Drexler y seguido a eso, una banda llamada Salvapantallas", advirtió. El comentario motivó a la co coach, Zoe Gotusso y ex intrigantes de Salvapantallas a acercarse a abrazarlo.

Un forcejeo inesperado

El neuquino estuvo a punto de abandonar el programa cuando ocurrió lo insólito. Miranda! fue el primero en presionar el botón para retener al participante de salir del estudio. Cuando Martínez se acercó a saludar a sus nuevos coaches, "Lali" se apresuró a realizar la misma acción.

La coincidencia generó un divertido forcejeo con el dúo por quedarse con Joaquín. La diva pop intentó “arrebatárselo” al conjunto, lo que provocó risas y una breve gresca en el escenario. "¡Salí nena!", le gritó Juliana Gattas a la intérprete de "Fanático".

Occhiato intervino para poner orden y Joaquín regresó al centro del escenario, donde debía tomar la decisión definitiva. “Qué difícil. No me pueden decir todo esto”, soltó tras escuchar los intentos de convencimiento de los equipos.

La decisión final

Tras varios minutos de incertidumbre y vueltas por el estudio, el concursante optó por sumarse al Team Miranda!, desatando la alegría de Juliana Gattas, que celebró la elección y no perdió la oportunidad de bromear con Lali. La reacción de los coaches y del público reflejó la intensidad y el atractivo de este tipo de instancias en el reality. Aunque no eligió a la cantante de “Disciplina” la coach reconoció el talento y carisma del neuquino, celebrando que el joven siga adelante en la competencia.

