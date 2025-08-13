¿Azúcar alta?: qué tipo de pan ayuda a regular la glucosa en sangre

Se trata del pan de masa madre que se impone como una alternativa saludable a la hora de consumir panificados. Desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, revelan que esta preparación tiene que ver con una fórmula ancestral, descubierta por accidente en el 2000 antes de Cristo por los egipcios. Se estima que su origen se debió a la fermentación de harina y agua que posteriormente fue cocinada hasta transformarse en pan. Con el tiempo, esta técnica se perfeccionó y cruzó fronteras.