¿Cuáles son los alimentos que nunca debes cocinar en una freidora de aire?

Desde hace algunos años, la freidora de aire se convirtió en uno de los nuevos electrodomésticos que ganan espacios en las cocinas y se encargan de reformular muchas de las recetas que parecían consumadas. Son cada vez más las personas que buscan alternativas saludables para su mesa y este aparato, que cocina los alimentos mediante la circulación de aire caliente, permite preparar desde papas fritas hasta empanadas con una cantidad mínima de aceite. Esto lo vuelve ideal para quienes apuestan por comida saludable sin renunciar al sabor. Pero hay una serie de alimentos que nunca debes preparar dentro de una airfryer.