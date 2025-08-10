¿Cuáles son los alimentos que nunca debes cocinar en una freidora de aire?

Desde hace algunos años, la freidora de aire se convirtió en uno de los nuevos electrodomésticos que ganan espacios en las cocinas y se encargan de reformular muchas de las recetas que parecían consumadas. Son cada vez más las personas que buscan alternativas saludables para su mesa y este aparato, que cocina los alimentos mediante la circulación de aire caliente, permite preparar desde papas fritas hasta empanadas con una cantidad mínima de aceite. Esto lo vuelve ideal para quienes apuestan por comida saludable sin renunciar al sabor. Pero hay una serie de alimentos que nunca debes preparar dentro de una airfryer.
Aunque muchas recetas caseras prometen resultados extraordinarios con la freidora de aire, los especialistas advierten que existen ciertas limitaciones que es importante conocer para evitar accidentes, resultados decepcionantes o incluso el deterioro del equipo.
¿Qué alimentos se deben evitar cocinar en la freidora de aire?
Uno de los errores más comunes al usar este aparato es intentar cocinar alimentos demasiado grandes. Por ejemplo, un pollo entero de gran tamaño o cortes de carne voluminosos podrían no cocinarse de forma uniforme. Esto ocurre porque la freidora de aire, a diferencia del horno tradicional, tiene una capacidad limitada que impide que el flujo de aire caliente circule correctamente alrededor del alimento. Como resultado, algunas partes pueden quedar crudas mientras otras se resecan.
Otro grupo de alimentos que no se adapta bien a la cocción por aire caliente son las verduras de hoja verde crudas. Aunque muchas verduras pueden prepararse con éxito en este tipo de freidoras, las hojas verdes como espinaca o rúcula tienden a quemarse rápidamente. Su textura ligera y bajo contenido de agua hacen que se deshidraten con facilidad, impidiendo que se cocinen de manera adecuada.
Tampoco es recomendable cocinar pasta, arroz o legumbres crudas en la freidora de aire. Estos ingredientes necesitan absorber agua para ablandarse, lo que requiere una cocción por ebullición que este aparato no puede proporcionar. Si bien existen recetas caseras que proponen usar arroz o pasta precocida en algunas preparaciones, estos alimentos no deben cocinarse desde cero en una airfryer.
Otro error frecuente es intentar preparar pochoclos en este dispositivo. Las altas ráfagas de aire caliente pueden hacer que el maíz reventado salga del recipiente de cocción antes de que todas hayan tenido la oportunidad de cocinarse. Además, la falta de aceite en el proceso complica la distribución uniforme del calor, lo que reduce considerablemente la eficiencia de la cocción.
Por último, los alimentos líquidos como sopas, caldos o cremas deben evitarse por completo. Debido a que la freidora de aire carece de un recipiente cerrado y adecuado para contener líquidos, estos pueden derramarse fácilmente y dañar el aparato. La propia tecnología de cocción por aire no está diseñada para trabajar con líquidos, por lo que no es funcional ni seguro intentar preparar estas comidas allí.