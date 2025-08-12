Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

La acrilamida es una sustancia química con la que se produce papel, tintes y plásticos pero que también se genera en alimentos ricos en carbohidratos durante métodos de cocción a altas temperaturas, incluyendo la freidora de aire. En el caso de las papas fritas, el dorado excesivo o la cocción prolongada por encima de los 195 °C son las principales condiciones que favorecen su formación. Por ello, resulta fundamental cocinar los alimentos por debajo de este límite de temperatura.