Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Hay preparaciones que están hechas para aparatos como la freidora de aire. Entre las cocciones más frecuentes están los nuggets de pollo, los aros de cebolla, las croquetas y por supuesto las papas fritas. Pero antes de inaugurar este electrodoméstico debemos ser cuidadosos con esta última preparación, ya que los riesgos que supone para la salud son graves.
Muchas personas optan por utilizar la freidora de aire debido a su capacidad de cocinar alimentos más saludables, con menos aceites y reducidos en grasa. Pero el bienestar puede verse limitado por la forma en que cocinamos alimentos. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) advierten que la temperatura de cocción es fundamental.
¿Por qué no debemos cocinar las papas fritas a más de 195°C?
Tanto las papas fritas como otros alimentos ricos en almidón no deben cocinarse a temperaturas superiores a los 195°C en la freidora de aire, ya que esto puede favorecer la formación de acrilamida, una sustancia tóxica y potencialmente cancerígena, según determinó la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).
La acrilamida es una sustancia química con la que se produce papel, tintes y plásticos pero que también se genera en alimentos ricos en carbohidratos durante métodos de cocción a altas temperaturas, incluyendo la freidora de aire. En el caso de las papas fritas, el dorado excesivo o la cocción prolongada por encima de los 195 °C son las principales condiciones que favorecen su formación. Por ello, resulta fundamental cocinar los alimentos por debajo de este límite de temperatura.
Cuidados a la hora de cocinar
Desde la OCU advierten que debemos prestar atención al proceso de las papas fritas. Debemos cocinar hasta que las mismas adquieran un tono dorado claro, evitando tonalidades más oscuras que indican una mayor concentración de acrilamida.
Para evitar riesgos, es fundamental utilizar las funciones de control de temperatura que ofrecen las freidoras de aire modernas. Muchas de estas incorporan configuraciones digitales que permiten seleccionar con precisión el grado de calor, lo cual es clave para no sobrepasar los 195 °C durante la cocción de alimentos ricos en almidón.