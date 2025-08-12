De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

La tucumana Eugenia Rodríguez, de 27 años, se consolidó como una de las voces más prometedoras de La Voz Argentina. Anoche, la joven deslumbró en la etapa de knockouts, al lograr la ovación del público y el reconocimiento de los coaches.
Eugenia ya había cautivado en las audiciones, pero ayer la rompió en la gala que contó con la participación especial de Cazzu como asesora de los knockouts en el equipo de Luck Ra.
Luego de su actuación, Sofi Martínez se encontró con los seres queridos de Eugenia, que le hicieron hinchada con carteles y vinchas. Mientras charlaba con ellos, llegó la participante y se abrazó con todos, muy emocionada.
Entonces, Sofi aprovechó para preguntarle a los seres queridos de Eugenia por qué se merece seguir en La Voz Argentina 2025. "Porque además de que es talentosísima, es muy buena persona, una gran compañera, nos acompaña y ayuda un montón, la queremos un montón", expresó una de las amigas de la participante.
"Es como una hermana mayor para nosotros", comentó otra amiga de Eugenia y un joven agregó: "Es una contención, un consejo. Además de que canta como los dioses realmente, es una amiga invaluable". Sin dudarlo, todos afirmaron que ellos son sus primeros fanáticos, pero que después de esto va a tener muchos más.
En ese momento, Martínez comentó que la fan número uno de Eugenia es su madre y se acercó a conversar con ella. "Aparte de talentosísima, es muy buena persona, es empática, responsable", expresó Silvia, la mamá de la participante. Cuando la presentadora digital le preguntó qué le deseaba en el programa, ella afirmó: " Que sea feliz con lo que hace ".