 Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto
Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

La reconocida astróloga revela qué animales del zodíaco oriental deberán estar atentos y cuidar sus relaciones personales durante la segunda quincena de agosto.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 1 Hs

Agosto no solo trae cambios de estación en el calendario energético del horóscopo chino, sino también movimientos intensos en el plano sentimental. La astróloga y escritora Ludovica Squirru anticipó que, para algunos signos, este período estará marcado por desafíos emocionales, desencuentros y pruebas que pondrán a prueba la fortaleza de sus vínculos amorosos.

Según la reconocida especialista, la energía que predomina en estas semanas generará un clima de tensiones y replanteos en las relaciones de pareja, amistades y vínculos afectivos. Aunque no todos se verán alcanzados por esta influencia, tres signos en particular deberán atravesar un camino de aprendizaje y adaptación para sobrellevar los altibajos del corazón.

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Dragón:

“Estarán frente a dos caminos bien definidos, con avances personales. El desafío será mantener el ánimo firme y no dejarse llevar por comentarios externos. Mantengan el foco en lo esencial en sus relaciones”.

Búfalo: 

“Pueden registrarse tensiones en el ámbito familiar durante agosto de este año. La energía del Mono, a pesar de la compatibilidad entre ambos, puede llegar complicar las relaciones y generar enredos entre las personas”.

Tigre:

“Deberán manejar la impaciencia para evitar conflictos en sus vínculos este mes, ya que puede haber consecuencias negativas por acciones impulsivas. Podrían verse dañadas algunas de las relaciones más importantes”.

